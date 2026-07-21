Врачи шокировали предупреждением: эти 5 ошибок в жару угрожают смертью

В жару даже мелкое заблуждение может стоить здоровья или жизни. Врачи NHS назвали пять самых распространенных ложных действий, которые люди предпринимают в жаркие дни, и каждое из них способно обернуться трагедией.

Жара. Иллюстративное фото

Издание Mirror приводит пять опасных ошибок в жару.

Холодный душ. Многие думают, что чем холоднее вода, тем быстрее охладеешь. На самом деле организм реагирует наоборот – пытается сохранить тепло, усиливая кровоток к коже. В результате после такого "шока" человек чувствует себя еще более горячим. Эксперты советуют выбирать прохладную или теплую воду и дать телу высохнуть естественно, чтобы эффект охлаждения был настоящим.

Сон без одежды. Кажется логичным, если меньше ткани, то меньше жары. Но голое тело ночью не охлаждается, а наоборот страдает от липкого пота. Легкие хлопчатобумажные пижамы действуют как губка, помогая испарять влагу и снижать температуру. Это простой трюк, спасающий от бессонных ночей.

Ребенок в шапочке. Родители часто надевают на малышей шапочки даже в жару, боясь сквозняков. Но именно из-за головы младенцы отдают лишнее тепло. Если его закрыть, риск перегрева резко возрастает. Врачи предупреждают: это может стать фактором синдрома внезапной младенческой смерти. Так что в жаркие дни никаких шапочек.

Лечение солнечных ожогов "народными методами". Обожженная кожа нуждается в деликатном уходе. NHS отмечает: нельзя прикладывать лед, мазать вазелином или сдирать шелушение. Такие действия только усугубляют состояние и увеличивают риск инфекции. Правильный путь – прохладный душ, увлажнение и защита от солнца.

Игнорирование симптомов термического удара. Головокружение, тошнота, сильная жажда, горячая сухая кожа – это уже сигнал опасности. Если человек не получает помощи, может наступить тепловой удар, угрожающий жизни. Врачи советуют немедленно переместить пострадавшего в прохладное место, дать воду и вызвать медиков.

В жару следует помнить: простые привычки, кажущиеся "полезными", могут обернуться катастрофой. Лучше доверять проверенным советам врачей, чем экспериментировать на своем здоровье.

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