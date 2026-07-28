Лікарі шоковані: як гарячі напої впливають на серце, тиск та холестерин

Більшість із нас не уявляє ранок без чашки гарячого чаю чи запашної кави. Це вже класичний ритуал, аби нарешті розплющити очі, зібрати докупи думки й налаштуватися на робочий день. Але чи замислювалися ви, що в цей момент відбувається з нашим серцем?

Серце. Ілюстративне фото

Нові дослідження кардіологів показують, що звичайні гарячі напої можуть сильно впливати на наші судини, стрибки тиску та навіть на рівень холестерину в крові, пише видання Mirror.

Усе залежить від того, що саме ви наливаєте у свій улюблений кухоль. Взяти хоча б якісний зелений або чорний чай. У ньому повно флавоноїдів, а це потужні природні антиоксиданти. Вони зміцнюють стінки судин, роблять їх гнучкішими та знімають приховані запалення. Якщо пити чай регулярно, тиск м'яко нормалізується, а ризик отримати інсульт чи інфаркт відчутно знижується.

З кавою історія трохи цікавіша. Кофеїн дійсно може трохи "підскочити" у крові й викликати короткочасний стрибок тиску, особливо якщо ви п'єте її зрідка. Але якщо натуральна кава у вашому раціоні присутня постійно й у розумних кількостях, вона працює навпаки. Корисні речовини з кавових зерен підтримують серцевий м'яз у тонусі та захищають судини.

А от що реально псує картину, так це додатки. Якщо ви щедро насипаєте цукор, заливаєте жирні вершки чи солодкі сиропи, уся користь просто зникає. Таке поєднання швидко піднімає рівень "поганого" холестерину й забиває судини бляшками.

Окремий момент — це температура. Окріп травмує стравохід і змушує судини рефлекторно стискатися. Лікарі радять просто дати чаю чи каві трохи охолонути, щоб напій був приємно теплим. Тоді ви отримаєте і задоволення, і реальну користь для здоров'я.

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