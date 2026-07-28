Врачи в шоке: как горячие напитки влияют на сердце, давление и холестерин

Большинство из нас не представляют утра без чашки горячего чая или ароматного кофе. Это уже классический ритуал, чтобы наконец открыть глаза, собрать вместе мысли и настроиться на рабочий день. Но задумывались ли вы, что в этот момент происходит с нашим сердцем?

Сердце. Иллюстративное фото

Новые исследования кардиологов показывают, что обычные горячие напитки могут сильно влиять на наши сосуды, скачки давления и даже на уровень холестерина в крови, пишет издание Mirror.

Все зависит от того, что именно вы наливаете в свою любимую кружку. Взять хотя бы высококачественный зеленый либо черный чай. В нем полно флавоноидов, а это мощные природные антиоксиданты. Они укрепляют стенки сосудов, делают их более гибкими и снимают скрытые воспаления. Если пить чай регулярно, давление мягко нормализуется, а риск получить инсульт или инфаркт ощутимо снижается.

С кофе история немного интереснее. Кофеин действительно может немного "подскочить" в крови и вызвать кратковременный скачок давления, особенно если вы пьете ее изредка. Но если натуральный кофе в вашем рационе присутствует постоянно и в разумных количествах, он работает наоборот. Полезные вещества из кофейных зерен поддерживают сердечную мышцу в тонусе и защищают сосуды.

А вот что реально портит картину, так это дополнения. Если вы щедро насыпаете сахар, заливаете жирные сливки или сладкие сиропы, то вся польза просто исчезает. Такое сочетание быстро поднимает уровень "плохого" холестерина и забивает сосуды бляшками.

Отдельный момент – это температура. Кипяток травмирует пищевод и заставляет сосуды рефлекторно сжиматься. Врачи советуют просто дать чаю или кофе немного остыть, чтобы напиток был приятно теплым. Тогда вы получите и удовольствие, и реальную пользу для здоровья.

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