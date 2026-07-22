Ці продукти справжній удар для серця: що збільшує ризик смерті

Кожен із нас часто замислюється над тим, що купує в магазині. Жити в сучасному темпі складно, і на приготування зі свіжих продуктів немає часу. Тому ми часто вибираємо їжу, яку можна швидко розігріти або з'їсти на ходу. У цьому і криється загроза.

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Ультраоброблені продукти — це фабричні вироби з купою хімічних добавок, ароматизаторів, підсилювачів смаку та консервантів. У них завжди забагато цукру, солі чи жиру, чого ви ніколи не додасте під час домашнього приготування, пише видання Express. Прості приклади навколо нас: покупне морозиво, печиво, пачки чипсів, сухі сніданки, соуси з магазину та солодощі. Нові наукові дослідження радять серйозно замислитися над безпекою таких перекусів.

Нові дані свідчать про те, що значна частина серцево-судинних захворювань може бути пов'язана саме з регулярним споживанням подібної їжі. Мова йде про популярні солодкі газовані напої, магазинну випічку, промислові готові страви та різноманітні м'ясні вироби глибокої переробки. Усе те, що ми так звикли купувати на ходу, поступово і непомітно б'є по нашому серцю та загальному самопочуттю. Вчені зазначають, що скорочення таких товарів у раціоні здатне суттєво зменшити кількість небезпечних випадків та зберегти здоров'я.

Звісно, серед дослідників досі тривають запеклі фахові дискусії щодо точних причин. Деякі експерти вважають головною проблемою звичний надлишок цукру, солі та насичених жирів, а не саму технологію складного заводського виробництва. Але суть від цього змінюється мало, адже нашому організму байдуже, чим саме пояснюється небезпека, коли на виході маємо проблеми з тиском та судинами. Зробити усвідомлений вибір на користь простої домашньої їжі означає подарувати собі довге і активне життя без зайвих ризиків.

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