Эти продукты настоящий удар для сердца: что увеличивает риск смерти

Каждый из нас часто задумывается о том, что покупает в магазине. Жить в современном темпе сложно, и на приготовление из свежих продуктов нет времени. Поэтому мы часто выбираем еду, которую можно быстро разогреть или съесть на ходу. В этом и кроется угроза.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Ультраобработанные продукты – это фабричные изделия с кучей химических добавок, ароматизаторов, усилителей вкуса и консервантов. У них всегда много сахара, соли или жира, чего вы никогда не добавите во время домашнего приготовления, пишет издание Express . Простые примеры вокруг нас: покупное мороженое, печенье, пачки чипсов, сухие завтраки, соусы из магазина и сладости. Новые научные исследования советуют серьезно задуматься о безопасности таких перекусов.

Новые данные свидетельствуют о том, что значительная часть сердечнососудистых заболеваний может быть связана именно с регулярным потреблением подобной пищи. Речь идет о популярных сладких газированных напитках, магазинной выпечке, промышленных готовых блюдах и разнообразных мясных изделиях глубокой переработки. Все то, что мы привыкли покупать на ходу, постепенно и незаметно бьет по нашему сердцу и общему самочувствию. Ученые отмечают, что сокращение таких товаров в рационе способно существенно снизить количество опасных случаев и сохранить здоровье.

Конечно, среди исследователей до сих пор продолжаются жесткие профессиональные дискуссии по точным причинам. Некоторые эксперты считают главной проблемой привычный избыток сахара, соли и насыщенных жиров, а не саму технологию сложного заводского производства. Но суть от этого меняется мало, ведь нашему организму все равно, чем именно объясняется опасность, когда на выходе есть проблемы с давлением и сосудами. Сделать осознанный выбор в пользу простой домашней еды означает подарить себе долгую и активную жизнь без лишних рисков.

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