Лікарі розкрили правду: у якому віці варто повністю відмовитись від алкоголю

Незважаючи на те, що помірне вживання алкоголю є частиною соціального життя багатьох людей, неврологи та дієтологи попереджають, що після певного віку навіть невеликі дози можуть стати небезпечними.

Алкоголь. Фото: з відкритих джерел

Саме після цього віку організм гірше засвоює та повільніше виводить алкоголь, тому його токсична дія значно зростає. Навіть невеликі порції можуть: порушувати координацію та збільшувати ризик падіння; викликати запаморочення та слабкість через вікову крихкість кісток; ушкоджувати нейрони та погіршувати пам'ять, підвищуючи ризик деменції; негативно взаємодіяти з ліками – від препаратів тиску до заспокійливих.

Тому після 65 років фахівці радять повністю відмовитись від алкоголю або залишити його тільки для дуже рідкісних випадків. Натомість корисно робити ставку на здорове харчування (середземноморська дієта), регулярну фізичну активність і достатнє зволоження організму.

Лікарі акцентують: дітям та підліткам алкоголь протипоказаний повністю. У віці 15-17 років мозок активно розвивається і навіть епізодичне вживання може: уповільнювати розвиток мозку; погіршувати пам'ять, концентрацію та навчання; порушувати гормональний баланс та регуляцію емоцій.

Крім того, раннє знайомство з алкоголем суттєво збільшує ризик залежності у дорослому віці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — смерть від алкоголю – не рідкість, проте має пройти певний час, щоби зловживання вбило організм. Однак є деякі напої, які можуть бути смертельними – майже одного ковтка. Загроза — у великій кількості міцного алкоголю, а також у поєднанні інгредієнтів, які викликають токсичну реакцію. У деяких випадках один коктейль може спричинити алкогольне отруєння, втрату свідомості чи навіть смерть.



