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ТОП алкогольных напитков, которые могут привести к смерти

Названы алкогольные напитки, которые могут быть смертельными

18 июля 2025, 18:16
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Кречмаровская Наталия

Смерть от алкоголя – не редкость, однако должно пройти определенное время, чтобы злоупотребление убило организм. Однако есть некоторые напитки, которые могут быть смертельными – почти от одного глотка. Угроза – в большом количестве крепкого алкоголя, а также в сочетании ингредиентов, вызывающих токсическую реакцию. В некоторых случаях один коктейль может вызвать алкогольное отравление, потерю сознания или даже смерть.

ТОП алкогольных напитков, которые могут привести к смерти

Коктейли. Иллюстративное фото

Самые опасные коктейли в мире

Некоторые коктейли называют смертельными из-за чрезмерной прочности или рискованного сочетания ингредиентов:

Aunt Roberta – один из самых крепких коктейлей в мире. Он состоит из абсента, бренди, водки, джина и ликера из ежевики. Содержание алкоголя настолько высоко, что один бокал может привести к потере сознания.

Zombie – классический тики-коктейль. Он содержит несколько видов рома, бренди, фруктовых соков и абсента. Из-за высокой концентрации алкоголя бармены часто ограничивают количество порций до двух на вечер.

Strong Island Iced Tea – вариация на Long Island, но с использованием 151-proof рома, текилы, джина, водки и ликера Grand Marnier. Только от одного бокала уровень опьянения может стать критическим.

Four Horsemen – коктейль, состоящий исключительно из крепких виски: Jim Beam, Jack Daniel's, Johnnie Walker и Jameson. Его цель – не вкус, а максимальная концентрация алкоголя.

Почему эти коктейли опасны

Основная опасность заключается в высоком содержании этанола (до 96% в некоторых ингредиентах как Spirytus Rektyfikowany или Everclear). Такие оказывают следующее влияние:

Быстро повышают уровень алкоголя в крови.

Есть риск вызвать алкогольное отравление уже после одной порции.

Могут вызвать потерю сознания, нарушения дыхания, судороги.

Часто маскируют крепость сладкими или фруктовыми вкусами, что затрудняет контроль над потреблением.

Особенно опасны коктейли, которые сочетают несколько крепких напитков без разбавления — они перегружают печень и нервную систему.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сочетание которых специй могу быть смертельно опасным.




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