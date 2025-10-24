Врачи раскрыли правду: в каком возрасте стоит полностью отказаться от алкоголя

Несмотря на то, что умеренное употребление алкоголя является частью социальной жизни многих людей, неврологи и диетологи предупреждают, что после определенного возраста даже небольшие дозы могут стать опасными.

Алкоголь. Фото: из открытых источников

Именно после этого возраста организм хуже усваивает и медленнее выводит алкоголь, поэтому его токсическое воздействие значительно возрастает. Даже небольшие порции могут: нарушать координацию и увеличивать риск падений; вызвать головокружение и слабость из-за возрастной хрупкости костей; повреждать нейроны и ухудшать память, повышая риск деменции; негативно взаимодействовать с лекарствами — от препаратов давления до успокоительных.

Поэтому после 65 лет специалисты советуют полностью отказаться от алкоголя или оставить его только для очень редких случаев. Вместо этого полезно делать ставку на здоровое питание (средиземноморская диета), регулярную физическую активность и достаточное увлажнение организма.

Врачи акцентируют: детям и подросткам алкоголь противопоказан полностью. В возрасте 15-17 лет мозг активно развивается, и даже эпизодическое употребление может: замедлять развитие мозга; ухудшать память, концентрацию и обучение; нарушать гормональный баланс и регуляцию эмоций.

Кроме того, раннее знакомство с алкоголем существенно увеличивает риск зависимости во взрослом возрасте.

