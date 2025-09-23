Лікарі назвали поширену ранкову звичку, яку “ненавидить” мозок

Перші хвилини нового дня може зіпсувати одна поширена ранкова звичка. До того ж українці нерідко займаються цим і протягом ночі. Це — перевірка телефону відразу після пробудження.

Професорка Нью-Йоркського університету, доктор Венді Сузукі пояснила, що мозок надзвичайно чутливий протягом першого періоду після пробудження і якщо людина відразу перевіряє телефон, то мозок це “ненавидить”, пише видання Express.

Відразу після пробудження, за словами доктора Судзукі, мозок зазвичай перебуває у своєму "піковому нейропластичному режимі", що означає підвищену здатність адаптуватися та трансформуватися залежно від навколишнього середовища та досвіду.

“Дофамін, відомий як “хімічна речовина, що викликає гарне самопочуття”, також відновлюється під час сну, а це означає, що його концентрація природним чином підвищується”, — пише видання.

За словами експертки, звичка відразу після пробудження перевіряти телефон може порушити цей механізм.

“Рівень дофаміну та кортизолу природно високий, що підвищує мотивацію, креативність та зосередженість. Але екрани знижують цей потенціал. Тож ось ваш експеримент. Протягом наступних п’яти ранків зменшіть час, проведений перед екраном, лише на 20 хвилин. Натомість зробіть розтяжку. Запишіть три речі, на яких ви хочете зосередитися. Або просто посидьте з кавою та своїми думками. Спостерігайте, що станеться, якщо дати своєму мозку простір для лідерства”, — цитує видання пораду доктора.

Такі висновки підтвердила і консультантка зі сну Роузі Девідсон. За її словами, у період пробудження мозок переходить від хвиль глибшого сну через альфа-хвилі і, нарешті, до бета-хвиль.

“Цей перехід робить нас більш розслабленими та сприйнятливими до сугестій, тому споживання контенту з телефону відразу після пробудження може сильно вплинути на наш настрій та спосіб мислення протягом дня”, — переконана вона.

Експертка радить: прокинувшись, варто виділити декілька хвилин, щоб подихати та сформулювати наміри, перш ніж братися за телефон.

