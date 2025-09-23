Лікарі назвали поширену ранкову звичку, яку “ненавидить” мозок

Рубрики
Перші хвилини нового дня може зіпсувати одна поширена ранкова звичка. До того ж українці нерідко займаються цим і протягом ночі. Це — перевірка телефону відразу після пробудження.
Професорка Нью-Йоркського університету, доктор Венді Сузукі пояснила, що мозок надзвичайно чутливий протягом першого періоду після пробудження і якщо людина відразу перевіряє телефон, то мозок це “ненавидить”, пише видання Express.
Відразу після пробудження, за словами доктора Судзукі, мозок зазвичай перебуває у своєму "піковому нейропластичному режимі", що означає підвищену здатність адаптуватися та трансформуватися залежно від навколишнього середовища та досвіду.
За словами експертки, звичка відразу після пробудження перевіряти телефон може порушити цей механізм.
Такі висновки підтвердила і консультантка зі сну Роузі Девідсон. За її словами, у період пробудження мозок переходить від хвиль глибшого сну через альфа-хвилі і, нарешті, до бета-хвиль.
Експертка радить: прокинувшись, варто виділити декілька хвилин, щоб подихати та сформулювати наміри, перш ніж братися за телефон.
