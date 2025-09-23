Врачи назвали распространенную утреннюю привычку, которую "ненавидит" мозг

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Первые минуты нового дня может испортить одна распространенная утренняя привычка. К тому же украинцы нередко занимаются этим и ночью. Это – проверка телефона сразу после пробуждения.
Утро. Иллюстративное фото
Профессор Нью-Йоркского университета, доктор Венди Сузуки объяснила, что мозг чрезвычайно чувствителен в течение первого периода после пробуждения и если человек сразу проверяет телефон, то мозг это "ненавидит", пишет издание Express.
Сразу после пробуждения, по словам доктора Судзуки, мозг обычно находится в своем "пиковом нейропластическом режиме", что означает повышенную способность адаптироваться и трансформироваться в зависимости от окружающей среды и опыта.
По словам эксперта, привычка сразу после пробуждения проверять телефон может нарушить этот механизм.
Такие выводы подтвердила и консультант из сна Роузи Дэвидсон. По ее словам, в период пробуждения мозг переходит от волн более глубокого сна через альфа-волны и, наконец, к бета-волнам.
Эксперт советует: проснувшись, стоит выделить несколько минут, чтобы подышать и сформулировать намерения, прежде чем браться за телефон.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой алкоголь быстрее всего убивает мозг.