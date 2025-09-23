Врачи назвали распространенную утреннюю привычку, которую "ненавидит" мозг

Первые минуты нового дня может испортить одна распространенная утренняя привычка. К тому же украинцы нередко занимаются этим и ночью. Это – проверка телефона сразу после пробуждения.

Утро. Иллюстративное фото

Профессор Нью-Йоркского университета, доктор Венди Сузуки объяснила, что мозг чрезвычайно чувствителен в течение первого периода после пробуждения и если человек сразу проверяет телефон, то мозг это "ненавидит", пишет издание Express.

Сразу после пробуждения, по словам доктора Судзуки, мозг обычно находится в своем "пиковом нейропластическом режиме", что означает повышенную способность адаптироваться и трансформироваться в зависимости от окружающей среды и опыта.

"Дофамин, известный как "химическое вещество, вызывающее хорошее самочувствие", также восстанавливается во время сна, а значит, его концентрация естественным образом повышается", — пишет издание.

По словам эксперта, привычка сразу после пробуждения проверять телефон может нарушить этот механизм.

"Уровень дофамина и кортизола естественно высокий, что повышает мотивацию, креативность и сосредоточенность. Но экраны снижают этот потенциал. Так вот ваш эксперимент. В течение следующих пяти дней утром уменьшите время, проведенное перед экраном, всего на 20 минут. Зато сделайте растяжку. Запишите три вещи, на которых вы хотите сосредоточиться. Или просто посидите с кофе и своими мыслями. Наблюдайте, что произойдет, если дать своему мозгу простор для лидерства”, — цитирует совет совета доктора.

Такие выводы подтвердила и консультант из сна Роузи Дэвидсон. По ее словам, в период пробуждения мозг переходит от волн более глубокого сна через альфа-волны и, наконец, к бета-волнам.

"Этот переход делает нас более расслабленными и восприимчивыми к суггестиям, поэтому потребление контента с телефона сразу после пробуждения может сильно повлиять на наше настроение и образ мышления в течение дня", — убеждена она.

Эксперт советует: проснувшись, стоит выделить несколько минут, чтобы подышать и сформулировать намерения, прежде чем браться за телефон.

