Врачи назвали распространенную утреннюю привычку, которую "ненавидит" мозг
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи назвали распространенную утреннюю привычку, которую "ненавидит" мозг

Какая распространенная утренняя привычка негативно влияет на мозг

23 сентября 2025, 12:31
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Первые минуты нового дня может испортить одна распространенная утренняя привычка. К тому же украинцы нередко занимаются этим и ночью. Это – проверка телефона сразу после пробуждения.

Врачи назвали распространенную утреннюю привычку, которую "ненавидит" мозг

Утро. Иллюстративное фото

Профессор Нью-Йоркского университета, доктор Венди Сузуки объяснила, что мозг чрезвычайно чувствителен в течение первого периода после пробуждения и если человек сразу проверяет телефон, то мозг это "ненавидит", пишет издание Express.

Сразу после пробуждения, по словам доктора Судзуки, мозг обычно находится в своем "пиковом нейропластическом режиме", что означает повышенную способность адаптироваться и трансформироваться в зависимости от окружающей среды и опыта.

"Дофамин, известный как "химическое вещество, вызывающее хорошее самочувствие", также восстанавливается во время сна, а значит, его концентрация естественным образом повышается", — пишет издание.

По словам эксперта, привычка сразу после пробуждения проверять телефон может нарушить этот механизм.

"Уровень дофамина и кортизола естественно высокий, что повышает мотивацию, креативность и сосредоточенность. Но экраны снижают этот потенциал. Так вот ваш эксперимент. В течение следующих пяти дней утром уменьшите время, проведенное перед экраном, всего на 20 минут. Зато сделайте растяжку. Запишите три вещи, на которых вы хотите сосредоточиться. Или просто посидите с кофе и своими мыслями. Наблюдайте, что произойдет, если дать своему мозгу простор для лидерства”, — цитирует совет совета доктора.

Такие выводы подтвердила и консультант из сна Роузи Дэвидсон. По ее словам, в период пробуждения мозг переходит от волн более глубокого сна через альфа-волны и, наконец, к бета-волнам.

"Этот переход делает нас более расслабленными и восприимчивыми к суггестиям, поэтому потребление контента с телефона сразу после пробуждения может сильно повлиять на наше настроение и образ мышления в течение дня", — убеждена она.

Эксперт советует: проснувшись, стоит выделить несколько минут, чтобы подышать и сформулировать намерения, прежде чем браться за телефон.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой алкоголь быстрее всего убивает мозг.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/life/2110922/Neuroscientist-starting-day-wrong-brain-hates-it
