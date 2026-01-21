Лікарі назвали п'ять продуктів, які справді допомагають жити довше

Є продукти, користь яких підтверджена наукою. Лікарі та дієтологи, які все життя вивчають здорове старіння, дотримуються подібних принципів харчування: у їх раціоні багато клітковини, антиоксидантів, білка та корисних жирів. Саме ці продукти вони їдять щотижня та радять додати їх у меню кожному.

Жирна риба на першому місці умовного рейтингу. Лосось, скумбрія, сардини, анчоуси та оселедець – головні джерела омега-3 жирних кислот. Вони зменшують запалення в організмі та знижують ризик хронічних захворювань. Лікарі відзначають: омега-3 підтримують здоров'я клітин та серця, а також позитивно впливають на мозок. Підійде навіть якісна консервована риба, це зручно та корисно.

Далі йде листова зелень. Руккола, капуста кейл, шпинат, броколі – це справжня база харчування для довголіття. Вони багаті фолатами, магнієм та фітонутрієнтами, що допомагають клітинному відновленню. Крім того, зелень містить нітрати, які в організмі перетворюються на оксид азоту — речовина, що знижує тиск і підтримує здоров'я судин.

Не менш важливими є ферментовані продукти. Кімчі, квашена капуста, місо, йогурт та кефір підтримують мікробіом кишечника. А здоровий кишечник безпосередньо пов'язаний із сильним імунітетом, кращим обміном речовин та повільнішим старінням. Навіть невелика порція ферментованих продуктів кілька разів на тиждень має відчутний ефект.

Також у раціоні мають бути горіхи та насіння. Волоські горіхи, фісташки, насіння чиа, льону та гарбуза – джерело корисних жирів, рослинного білка та мінералів. Дослідження показують: щоденна жменя горіхів та насіння пов'язана зі зниженням ризику передчасної смерті. Їх легко додавати в салати, каші чи смузі.

Ну і, звичайно, не варто забувати про ягоди. Чорниця, малина, полуниця та ожина містять поліфеноли – потужні антиоксиданти, які зменшують оксидативний стрес, один із ключових факторів старіння. Ягоди корисні для мозку, серця та допомагають знизити ризик діабету та онкологічних захворювань. Підійдуть як свіжі, так і заморожені.

