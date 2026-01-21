logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.25

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Врачи назвали пять продуктов, которые действительно помогают жить дольше
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи назвали пять продуктов, которые действительно помогают жить дольше

Специалисты по долголетию не гонятся за модными диетами

21 января 2026, 09:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Есть продукты, польза которых подтверждена наукой. Врачи и диетологи, которые всю жизнь изучают здоровое старение, придерживаются схожих принципов питания: в их рационе много клетчатки, антиоксидантов, белка и полезных жиров. Именно эти продукты они едят каждую неделю и советуют добавить их в меню каждому.

Врачи назвали пять продуктов, которые действительно помогают жить дольше

Продукты. Фото: из открытых источников

Жирная рыба на первом месте условного рейтинга. Лосось, скумбрия, сардины, анчоусы и сельдь — главные источники омега-3 жирных кислот. Они уменьшают воспаление в организме и снижают риск хронических заболеваний. Врачи отмечают: омега-3 поддерживают здоровье клеток и сердца, а также положительно влияют на мозг. Подойдет даже качественная консервированная рыба, это удобно и полезно.

Далее идет листовая зелень. Руккола, капуста кейл, шпинат, брокколи — это настоящая база питания для долголетия. Они богаты фолатами, магнием и фитонутриентами, помогающими клеточному восстановлению. Кроме того, зелень содержит нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота — вещество, снижающее давление и поддерживающее здоровье сосудов.

Не менее важны ферментированные продукты. Кимчи, квашеная капуста, мисо, йогурт и кефир поддерживают микробиом кишечника. А здоровый кишечник напрямую связан с сильным иммунитетом, лучшим обменом веществ и более медленным старением. Даже небольшая порция ферментированных продуктов несколько раз в неделю имеет ощутимый эффект.

Также в рационе должны быть орехи и семена. Грецкие орехи, фисташки, семена чиа, льна и тыквы — источник полезных жиров, растительного белка и минералов. Исследования показывают: ежедневная горсть орехов и семян связана со снижением риска преждевременной смерти. Их легко добавлять в салаты, каши или смузи.

Ну и, конечно же, не стоит забывать о ягодах. Черника, малина, клубника и ежевика содержат полифенолы — мощные антиоксиданты, которые уменьшают оксидативный стресс, один из ключевых факторов старения. Ягоды полезны для мозга, сердца и помогают снизить риск диабета и онкологических заболеваний. Подойдут как свежие, так и замороженные.

Читайте также на портале "Комментарии" — специалист по долголетию советует выбросить эти четыре вещи из дома для лучшего здоровья.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eatingwell.com/foods-longevity-experts-eat-every-week-11888003

Новости

Все новости