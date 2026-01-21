Врачи назвали пять продуктов, которые действительно помогают жить дольше

Есть продукты, польза которых подтверждена наукой. Врачи и диетологи, которые всю жизнь изучают здоровое старение, придерживаются схожих принципов питания: в их рационе много клетчатки, антиоксидантов, белка и полезных жиров. Именно эти продукты они едят каждую неделю и советуют добавить их в меню каждому.

Жирная рыба на первом месте условного рейтинга. Лосось, скумбрия, сардины, анчоусы и сельдь — главные источники омега-3 жирных кислот. Они уменьшают воспаление в организме и снижают риск хронических заболеваний. Врачи отмечают: омега-3 поддерживают здоровье клеток и сердца, а также положительно влияют на мозг. Подойдет даже качественная консервированная рыба, это удобно и полезно.

Далее идет листовая зелень. Руккола, капуста кейл, шпинат, брокколи — это настоящая база питания для долголетия. Они богаты фолатами, магнием и фитонутриентами, помогающими клеточному восстановлению. Кроме того, зелень содержит нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота — вещество, снижающее давление и поддерживающее здоровье сосудов.

Не менее важны ферментированные продукты. Кимчи, квашеная капуста, мисо, йогурт и кефир поддерживают микробиом кишечника. А здоровый кишечник напрямую связан с сильным иммунитетом, лучшим обменом веществ и более медленным старением. Даже небольшая порция ферментированных продуктов несколько раз в неделю имеет ощутимый эффект.

Также в рационе должны быть орехи и семена. Грецкие орехи, фисташки, семена чиа, льна и тыквы — источник полезных жиров, растительного белка и минералов. Исследования показывают: ежедневная горсть орехов и семян связана со снижением риска преждевременной смерти. Их легко добавлять в салаты, каши или смузи.

Ну и, конечно же, не стоит забывать о ягодах. Черника, малина, клубника и ежевика содержат полифенолы — мощные антиоксиданты, которые уменьшают оксидативный стресс, один из ключевых факторов старения. Ягоды полезны для мозга, сердца и помогают снизить риск диабета и онкологических заболеваний. Подойдут как свежие, так и замороженные.

