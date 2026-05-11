Лікарі назвали фактори, які значно збільшують ризик розвитку деменції

Деменція найчастіше зустрічається у людей старше 65 років і характеризується втратою пам'яті, змінами поведінки та проблемами з мовленням.

Лікарі назвали 10 факторів, які можуть збільшити ризик розвитку деменції, пише видання Express. Зазначається, що точну причину деменції не виявлено, однак певний спосіб життя та стан здоров’я можуть підвищити ризик розвитку хвороби.

В Американській асоціації серця назвали 10 факторів, які можуть негативно вплинути на здоров'я мозку людини. Це:

Інфекції в ранньому віці

Несприятливий дитячий досвід

Соціально-економічні фактори

Хронічні захворювання

Стрес

Тривога та депресія

Забруднення та вплив навколишнього середовища

Хронічне запалення

Порушення кишкової мікрофлори (дисбактеріоз)

Погана якість сну.

Лікарі зазначають, що ці фактори можуть впливати на організм кількома способами, що, своєю чергою, впливає на здоров'я мозку. Дослідники вважають, що урядам варто запровадити політику, яка допоможе запобігти деяким із цих проблем.

“Це включає контроль забруднення повітря та покращення його якості, а також пропаганду планових вакцинацій, щоб допомогти людям уникнути інфекцій, які можуть пошкодити здоров'я мозку”, — пише видання.

Головний висновок, підсумували дослідники, полягає в тому, що здоров’я мозку визначається не лише віком чи генетикою.

