Названо несподівані ознаки деменції: як проявляється хвороба на ранніх стадіях

При деменції знижуються когнітивні функції. Цей стан часто пов’язують із втратою пам'яті та сплутаністю свідомості. Однак, він за даними лікарів, впливає на низку систем організму, які взагалі не пов'язані з пам'яттю. Багато ранніх ознак деменції люди пояснюють проявом нормального старіння, ігноруючи важливі сигнали.

Лікарі попереджають, якщо такі ознаки проявляються постійно, їх не варто ігнорувати, пише видання Express. Серед несподіваних ознак деменції називають наступні:

Ризиковані рішення — деменція та хвороба Альцгеймера можуть порушувати роботу лобових часток, які при нормальному функціонуванні допомагають обмірковувати наслідки, перш ніж вживати заходів. Ранні ознаки характеризуються ухваленням ризикованих рішень щодо фінансів чи особистої безпеки. Однак спеціалісти зазначають, якщо людина забула про щомісячний платіж, це може бути ознакою типової вікової поведінки.

Соціальна ізоляція - людина з деменцією може знизити соціальну активність, щоб уникнути цих труднощів — може бути важко підібрати слова чи запам’ятовувати імена. Також при деменції може бути складно слідкувати за швидкими розмовами, перебувати у гучному середовищі.

Проблеми із зором — при деменції можливі зміни в зоровому сприйнятті. Це може вплинути на читання, керування автомобілем, оцінку відстані та навіть розпізнавання кольорів предметів. Людина, приміром, може не правильно оцінити ситуацію навколо себе, навіть висоту сходів чи бордюрів. Однак експерти попереджають, що деякі зміни зору можуть викликати типові вікові проблеми, такі як катаракта.

