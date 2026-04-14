Названы неожиданные признаки деменции: как проявляется болезнь на ранних стадиях

При деменции снижаются когнитивные функции. Это состояние часто связывается с потерей памяти и спутанностью сознания. Однако, по данным врачей, он влияет на ряд систем организма, которые вообще не связаны с памятью. Многие ранние признаки деменции люди объясняют проявлением нормального старения, игнорируя важные сигналы.

Врачи предупреждают, если такие признаки проявляются постоянно, их не следует игнорировать, пишет издание Express. Среди неожиданных признаков деменции называют следующие:

Рискованные решения – деменция и болезнь Альцгеймера могут нарушать работу лобных долей, которые при нормальном функционировании помогают обдумывать последствия, прежде чем принимать меры. Ранние признаки характеризуются принятием рискованных решений по финансам или личной безопасности. Однако специалисты отмечают, что если человек забыл о ежемесячном платеже, это может быть признаком типичного возрастного поведения.

Социальная изоляция — человек с деменцией может снизить социальную активность во избежание этих трудностей — может быть трудно подобрать слова или запоминать имена. Также при деменции возможно сложно следить за быстрыми разговорами, находиться в громкой среде.

Проблемы со зрением – при деменции возможны изменения в зрительном восприятии. Это может повлиять на чтение, управление автомобилем, оценку расстояния и даже распознавание цвета предметов. Человек, например, может не правильно оценить ситуацию вокруг себя, даже высоту лестницы или бордюров. Однако эксперты предупреждают, что некоторые изменения зрения могут вызвать типичные возрастные проблемы, такие как катаракта.

Напомним: портал "Комментарии" писал о признаках деменции, проявляющиеся при ходьбе.



