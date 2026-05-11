Врачи назвали факторы, которые значительно увеличивают риск развития деменции

Деменция чаще всего встречается у людей старше 65 лет и характеризуется потерей памяти, изменениями поведения и проблемами речи.

Врачи назвали десять факторов, которые могут увеличить риск развития деменции, пишет издание Express. Отмечается, что точная причина деменции не выявлена, однако определенный образ жизни и здоровье могут повысить риск развития болезни.

В Американской ассоциации сердца назвали 10 факторов, которые могут негативно отразиться на здоровье мозга человека. Это:

Инфекции в раннем возрасте

Неблагоприятный детский опыт

Социально-экономические факторы

Хронические заболевания

Стресс

Тревога и депрессия

Загрязнение и воздействие окружающей среды

Хроническое воспаление

Нарушение кишечной микрофлоры (дисбактериоз)

Плохое качество сна.

Врачи отмечают, что эти факторы могут влиять на организм несколькими способами, что в свою очередь влияет на здоровье мозга. Исследователи считают, что правительствам следует ввести политику, которая поможет предотвратить некоторые из этих проблем.

"Это включает контроль загрязнения воздуха и улучшение его качества, а также пропаганду плановых вакцинаций, чтобы помочь людям избежать инфекций, которые могут повредить здоровье мозга", — пишет издание.

Главный вывод, подытожили исследователи, состоит в том, что здоровье мозга определяется не только возрастом или генетикой.

Это состояние часто связывается с потерей памяти и спутанностью сознания. Однако, по данным врачей, он влияет на ряд систем организма, которые вообще не связаны с памятью.




