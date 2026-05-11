Врачи назвали факторы, которые значительно увеличивают риск развития деменции
Врачи назвали факторы, которые значительно увеличивают риск развития деменции

11 мая 2026, 16:31
Кречмаровская Наталия

Деменция чаще всего встречается у людей старше 65 лет и характеризуется потерей памяти, изменениями поведения и проблемами речи.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Врачи назвали десять факторов, которые могут увеличить риск развития деменции, пишет издание Express. Отмечается, что точная причина деменции не выявлена, однако определенный образ жизни и здоровье могут повысить риск развития болезни.

В Американской ассоциации сердца назвали 10 факторов, которые могут негативно отразиться на здоровье мозга человека. Это:

  • Инфекции в раннем возрасте

  • Неблагоприятный детский опыт

  • Социально-экономические факторы

  • Хронические заболевания

  • Стресс

  • Тревога и депрессия

  • Загрязнение и воздействие окружающей среды

  • Хроническое воспаление

  • Нарушение кишечной микрофлоры (дисбактериоз)

  • Плохое качество сна.

Врачи отмечают, что эти факторы могут влиять на организм несколькими способами, что в свою очередь влияет на здоровье мозга. Исследователи считают, что правительствам следует ввести политику, которая поможет предотвратить некоторые из этих проблем.

"Это включает контроль загрязнения воздуха и улучшение его качества, а также пропаганду плановых вакцинаций, чтобы помочь людям избежать инфекций, которые могут повредить здоровье мозга", — пишет издание.

Главный вывод, подытожили исследователи, состоит в том, что здоровье мозга определяется не только возрастом или генетикой.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что при деменции снижаются когнитивные функции. Это состояние часто связывается с потерей памяти и спутанностью сознания. Однако, по данным врачей, он влияет на ряд систем организма, которые вообще не связаны с памятью.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2203300/10-key-factors-dementia
