logo_ukra

BTC/USD

109551

ETH/USD

3828.56

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я наше тіло Лікарі назвали 8 факторів, через які кістки стають крихкими
commentss НОВИНИ Всі новини

Лікарі назвали 8 факторів, через які кістки стають крихкими

ТОП 8 причин зменшення щільності кісток

24 жовтня 2025, 00:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Щоденні помилки та інші речі можуть призвести до зниження щільності кісток. Цей стан небезпечний підвищеним ризиком переломів.

Лікарі назвали 8 факторів, через які кістки стають крихкими

Кістки. Ілюстративне фото

Почесний клінічний лектор Університетського коледжу Лондона, експерт з гормонів доктор Нікі Кі пояснив, що кістки забезпечують підтримку тілу та захищають життєво важливі органи. До того ж кістки також взаємодіють з м’язами, забезпечуючи рух, зберігаючи мінерали, такі як кальцій, фосфор і магній, а деякі довгі кістки містять кістковий мозок, у якому утворюються нові червоні та білі кров’яні тільця, пише видання Express. Тож міцність кісток надзвичайно важлива, а деякі фактори призводять до їх витончення. Серед них лікарі називають: 

Роки дієти йо-йо. Міцність кісток може зменшити повторне зниження та повернення ваги протягом багатьох років. Обмеження в їжі впливає на ключові гормони, призводить до браку поживних речовин, таких як кальцій. Лікарі наголошують, що поступова втрата ваги безпечніша для здоров’я кісток.

Замало часу на свіжому повітрі. Одна з основних причин зменшення щільності кісток є брак вітаміну D – сонячного вітаміну, який виробляється під дією сонячного світла на шкіру. Дорослим рекомендують приймати добавки вітаміну D у дозі 10 мкг або більше взимку.

Менопауза. Після менопаузи втрата кісткової маси прискорюється через зниження рівня естрогену, зокрема естрадіолу, який зазвичай допомагає уповільнити руйнування кісток. 

Ультраоброблені продукти. У таких продуктах часто бракує вітамінів та мінералів, необхідних для міцних кісток.

Тривалий прийом ліків або хвороба. Природну швидкість втрати кісткової маси організмом можуть пришвидшити такі хвороби, як гіперактивна щитоподібна залоза, можуть збільшити.

Відмова від молочних продуктів. Виключення їх з раціону через веганство або проблеми зі здоров’ям може призвести до дефіциту кальцію та вітаміну D, а також до підвищеного ризику остеопорозу.

Кишкові захворювання. Поживні речовини можуть погано засвоюватися через пошкодження кишківника, спричинене хворобою Крона або колітом.

Занадто багато або занадто мало фізичних вправ. Дорослі повинні прагнути щонайменше 30 хвилин активності на день, включаючи вправи з обтяженням — такі як ходьба або біг підтюпцем.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який продукт допоможе зміцнити кістки.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2124466/bone-strength-health-brittle
Теги:

Новини

Всі новини