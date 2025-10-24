Врачи назвали 8 факторов, из-за которых кости становятся хрупкими

Ежедневные ошибки и другие вещи могут привести к снижению плотности костей. Это состояние чревато повышенным риском переломов.

Кости. Иллюстративное фото

Почетный клинический лектор Университетского колледжа Лондона, эксперт по гормонам доктор Ники Ки объяснил, что кости обеспечивают поддержку тела и защищают жизненно важные органы. К тому же кости также взаимодействуют с мышцами, обеспечивая движение, сохраняя минералы, такие как кальций, фосфор и магний, а некоторые длинные кости содержат костный мозг, в котором образуются новые красные и белые кровяные тельца, пишет издание Express. Поэтому прочность костей очень важна, а некоторые факторы приводят к их истончению. Среди них врачи называют:

Годы диеты йо-йо. Прочность костей может снизить повторное снижение и возврат веса в течение многих лет. Ограничение в пище влияет на ключевые гормоны, что приводит к нехватке питательных веществ, таких как кальций. Врачи отмечают, что постепенная потеря веса более безопасна для здоровья костей.

Мало времени на открытом воздухе. Одна из основных причин уменьшения плотности костей – недостаток витамина D – солнечного витамина, который вырабатывается под действием солнечного света на кожу. Взрослым рекомендуют принимать добавки витамина D в дозе 10 мкг или более зимой.

Менопауза. После менопаузы потеря костной массы ускоряется из-за снижения уровня эстрогена, в частности эстрадиола, обычно помогающего замедлить разрушение костей.

Ультраобработанные продукты. В таких продуктах часто не хватает витаминов и минералов, необходимых для крепких костей.

Длительный прием лекарства или болезнь. Естественную скорость утраты костной массы организмом могут ускорить такие заболевания, как гиперактивная щитовидная железа, могут увеличить.

Отказ от молочных продуктов. Исключение из рациона из-за веганства или проблемы со здоровьем может привести к дефициту кальция и витамина D, а также к повышенному риску остеопороза.

Кишечные заболевания. Питательные вещества могут плохо усваиваться из-за повреждения кишечника, вызванного болезнью Крона или колитом.

Слишком много или слишком мало физических упражнений. Взрослые должны стремиться не менее 30 минут активности в день, включая упражнения с отягощением — такие как ходьба или бег трусцой.

