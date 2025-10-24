logo

BTC/USD

109551

ETH/USD

3828.56

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Врачи назвали 8 факторов, из-за которых кости становятся хрупкими
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи назвали 8 факторов, из-за которых кости становятся хрупкими

ТОП 8 причин уменьшения плотности костей

24 октября 2025, 00:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ежедневные ошибки и другие вещи могут привести к снижению плотности костей. Это состояние чревато повышенным риском переломов.

Врачи назвали 8 факторов, из-за которых кости становятся хрупкими

Кости. Иллюстративное фото

Почетный клинический лектор Университетского колледжа Лондона, эксперт по гормонам доктор Ники Ки объяснил, что кости обеспечивают поддержку тела и защищают жизненно важные органы. К тому же кости также взаимодействуют с мышцами, обеспечивая движение, сохраняя минералы, такие как кальций, фосфор и магний, а некоторые длинные кости содержат костный мозг, в котором образуются новые красные и белые кровяные тельца, пишет издание Express. Поэтому прочность костей очень важна, а некоторые факторы приводят к их истончению. Среди них врачи называют:

Годы диеты йо-йо. Прочность костей может снизить повторное снижение и возврат веса в течение многих лет. Ограничение в пище влияет на ключевые гормоны, что приводит к нехватке питательных веществ, таких как кальций. Врачи отмечают, что постепенная потеря веса более безопасна для здоровья костей.

Мало времени на открытом воздухе. Одна из основных причин уменьшения плотности костей – недостаток витамина D – солнечного витамина, который вырабатывается под действием солнечного света на кожу. Взрослым рекомендуют принимать добавки витамина D в дозе 10 мкг или более зимой.

Менопауза. После менопаузы потеря костной массы ускоряется из-за снижения уровня эстрогена, в частности эстрадиола, обычно помогающего замедлить разрушение костей.

Ультраобработанные продукты. В таких продуктах часто не хватает витаминов и минералов, необходимых для крепких костей.

Длительный прием лекарства или болезнь. Естественную скорость утраты костной массы организмом могут ускорить такие заболевания, как гиперактивная щитовидная железа, могут увеличить.

Отказ от молочных продуктов. Исключение из рациона из-за веганства или проблемы со здоровьем может привести к дефициту кальция и витамина D, а также к повышенному риску остеопороза.

Кишечные заболевания. Питательные вещества могут плохо усваиваться из-за повреждения кишечника, вызванного болезнью Крона или колитом.

Слишком много или слишком мало физических упражнений. Взрослые должны стремиться не менее 30 минут активности в день, включая упражнения с отягощением — такие как ходьба или бег трусцой.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой продукт поможет укрепить кости.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2124466/bone-strength-health-brittle
Теги:

Новости

Все новости