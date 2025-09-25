Лікарі б'ють на сполох: які хвороби викликають світлодіодні лампи

Сучасні лампи та лампочки дозволяють значно економити електроенергію, однак вони можуть бути небезпечними для здоров'я. Результати досліджень показали, що сучасні лампочки можуть провокувати розвиток серйозних захворювань.

Світло. Ілюстративне фото

Низка експертів побоюється, що вплив світла від екранів та світлодіодних ламп (сучасний тип лампочок, які використовуються в домівках) сприяє зростанню ожиріння, тривожності, сліпоти та деяких видів раку, пише видання Daily mail.

Експерти пояснили, що такі лампочки випромінюють переважно синє світло — високоенергетичну форму світла, надмірна кількість якої може порушити біологічний годинник людини, пошкодити сітківку ока та порушити вивільнення мелатоніну — гормону, який регулює сон.

Старі лампи розжарювання, як пише видання, забезпечують той самий спектр світла, що й сонячне світло.

“Дослідження, опубліковане цього року в Scientific Reports, показало, що миші, які зазнали впливу високого рівня синього світла, швидко набирали вагу та демонстрували значно підвищений рівень тривожності”, — йдеться у повідомленні.

Дослідження 2020 року, яке провів Барселонський інститут глобального здоров'я, показало, що ті, хто найбільше перебував під впливом нічного синього світла, мали на 60% вищий ризик раку кишківника, що вважається наслідком порушення сну.

Експерти вважають, що головна проблема полягає у впливі синього світла на мітохондрії. Пояснюють, що це крихітні “батарейки” всередині кожної клітини, які генерують енергію, необхідну для виживання. Синє світло, як пише видання, виснажує їх та шкодить функції клітин організму.

“Сучасне освітлення підриває громадське здоров’я. Світлодіодні лампи майже не мають червоного світла та мають багато синього. Мітохондріям це не подобається”, — цитує видання слова професора неврології в Інституті офтальмології Університетського коледжу Лондона, Глена Джеффрі.

