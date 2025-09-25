Врачи бьют тревогу: какие болезни вызывают светодиодные лампы

Современные лампы и лампочки позволяют значительно экономить электроэнергию, однако они могут быть опасны для здоровья. Результаты исследований показали, что современные лампы могут провоцировать развитие серьезных заболеваний.

Свет. Иллюстративное фото

Ряд экспертов опасается, что воздействие света от экранов и светодиодных ламп (современный тип лампочек, используемых в домах) способствует росту ожирения, тревожности, слепоты и некоторых видов рака, пишет издание Daily mail.

Эксперты объяснили, что такие лампочки излучают преимущественно синий свет – высокоэнергетическую форму света, избыточное количество которой может нарушить биологические часы человека, повредить сетчатку глаза и нарушить высвобождение мелатонина – гормона, регулирующего сон.

Старые лампы накаливания, как пишет издание, обеспечивают тот же спектр света, что и солнечный свет.

"Исследование, опубликованное в этом году в Scientific Reports, показало, что мыши, подвергшиеся воздействию высокого уровня синего света, быстро набирали вес и демонстрировали значительно повышенный уровень тревожности", — говорится в сообщении.

Исследование 2020 года, которое провел Барселонский институт глобального здоровья, показало, что те, кто больше всего находился под влиянием ночного синего света, имели на 60% более высокий риск рака кишечника, что считается следствием нарушения сна.

Эксперты считают, что главная проблема заключается во влиянии синего света на митохондрии. Объясняют, что это крошечные "батарейки" внутри каждой клетки, генерирующие энергию, необходимую для выживания. Синий свет, как пишет издание, истощает их и вредит функциям клеток организма.

"Современное освещение подрывает общественное здоровье. Светодиодные лампы почти не имеют красного света и много синего. Митохондриям это не нравится", — цитирует издание слова профессора неврологии в Институте офтальмологии Университетского колледжа Лондона, Глена Джеффри.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты защитят от рака.



