Лікарі б’ють на сполох: поширене знеболювальне “вбиває” нирки

Лікарі попереджають про негативний вплив на функцію нирок поширених протизапальних препаратів для знеболення. Особливо варто бути обережними тим, хто має підвищений ризик захворювань нирок, людям з діабетом та високим артеріальним тиском.

Проблеми з нирками. Ілюстративне фото

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), такі як ібупрофен, напроксен та диклофенак, можуть підвищувати артеріальний тиск та пошкоджувати кровоносні судини в нирках, пише видання Іndependent.

Лікар Олів’є Пікар пояснив, що НПЗП, такі як ібупрофен, ефективні та безпечні ліки, однак пацієнти повинні знати про їхній вплив, особливо якщо людина має підвищений ризик розвитку захворювання нирок, та за потреби розглядати альтернативні ліки.

Лікарка Фіона Лауд пояснила, що захворювання нирок може трапитися з будь-ким у будь-який час і мати руйнівний вплив на життя, стосунки, фінанси, а також фізичне та психічне здоров’я.

“Ви можете втратити до 90% функції нирок, навіть не усвідомлюючи цього, тому важливо знати про ознаки, на які слід звернути увагу, знати, чи можете ви перебувати в групі підвищеного ризику”, — зауважила вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що щодня нирки фільтрують близько 50 галонів крові, регулюють рівень води, електролітів і виводять токсини. Нирки називають життєво важливими органами. Щоб зберегти здоров'я нирок спеціалісти радять відмовитися від поширеної звички — надмірного споживання солі. Люди часто не помічають, що вживають більшу кількість солі, ніж рекомендована добова норма.

Регулярне перевищення добової норми натрію (більше, ніж 6 г на день) може призвести до: хронічної хвороби нирок (ХХН), утворення каменів у нирках, зниження функції фільтрації, підвищення ризику серцево-судинних захворювань.



