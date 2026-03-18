Врачи бьют тревогу: распространенное обезболивающее "убивает" почки

Кречмаровская Наталия
Врачи предупреждают о негативном влиянии на функцию почек распространенных противовоспалительных препаратов для обезболивания. Особенно следует осторожничать тем, кто имеет повышенный риск заболеваний почек, людям с диабетом и высоким артериальным давлением.
Проблемы с почками. Иллюстративное фото
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие, как ибупрофен, напроксен и диклофенак, могут повышать АД и повреждать кровеносные сосуды в почках, пишет издание Independent.
Врач Оливье Пикар объяснил, что НПВП, такие, как ибупрофен, эффективное и безопасное лекарство, однако пациенты должны знать об их влиянии, особенно если человек имеет повышенный риск развития заболевания почек, и при необходимости рассматривать альтернативные лекарства.
Врач Фиона Лауд объяснила, что заболевание почек может случиться с кем-либо в любое время и иметь разрушительное влияние на жизнь, отношения, финансы, а также физическое и психическое здоровье.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ежедневно почки фильтруют около 50 галлонов крови, регулируют уровень воды, электролитов и выводят токсины. Почки называют жизненно важными органами. Чтобы сохранить здоровье почек, специалисты советуют отказаться от распространенной привычки — чрезмерного потребления соли. Люди часто не замечают, что употребляют больше соли, чем рекомендованная суточная норма.
Регулярное превышение суточной нормы натрия (более 6 г в день) может привести к: хронической болезни почек (ХХН), образованию камней в почках, снижению функции фильтрации, повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний.