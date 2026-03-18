Врачи бьют тревогу: распространенное обезболивающее "убивает" почки
НОВОСТИ

Врачи бьют тревогу: распространенное обезболивающее "убивает" почки

Здоровье почек под угрозой, если употребляете это популярное обезболивающее

18 марта 2026, 17:23
Кречмаровская Наталия

Врачи предупреждают о негативном влиянии на функцию почек распространенных противовоспалительных препаратов для обезболивания. Особенно следует осторожничать тем, кто имеет повышенный риск заболеваний почек, людям с диабетом и высоким артериальным давлением.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие, как ибупрофен, напроксен и диклофенак, могут повышать АД и повреждать кровеносные сосуды в почках, пишет издание Independent.

Врач Оливье Пикар объяснил, что НПВП, такие, как ибупрофен, эффективное и безопасное лекарство, однако пациенты должны знать об их влиянии, особенно если человек имеет повышенный риск развития заболевания почек, и при необходимости рассматривать альтернативные лекарства.

Врач Фиона Лауд объяснила, что заболевание почек может случиться с кем-либо в любое время и иметь разрушительное влияние на жизнь, отношения, финансы, а также физическое и психическое здоровье.

"Вы можете потерять до 90% функции почек, даже не осознавая этого, поэтому важно знать о признаках, на которые следует обратить внимание, знать, можете ли вы находиться в группе повышенного риска", — отметила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ежедневно почки фильтруют около 50 галлонов крови, регулируют уровень воды, электролитов и выводят токсины. Почки называют жизненно важными органами. Чтобы сохранить здоровье почек, специалисты советуют отказаться от распространенной привычки — чрезмерного потребления соли. Люди часто не замечают, что употребляют больше соли, чем рекомендованная суточная норма.

Регулярное превышение суточной нормы натрия (более 6 г в день) может привести к: хронической болезни почек (ХХН), образованию камней в почках, снижению функции фильтрации, повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний.




Источник: https://www.independent.co.uk/news/health/ibuprofen-medicine-warning-kidney-damage-blood-pressure-b2937715.html
