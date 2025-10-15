Багато хто з нас відчуває задоволення, коли після довгого сидіння за комп’ютером потягується й чує характерний тріск у шиї чи суглобах. Звук може здаватися нешкідливим і навіть приємним, проте лікарі застерігають, що така звичка може мати небезпечні наслідки для здоров’я.

Лікар пояснив, як хрускіт шиї може призвести до смерті. Фото з відкритих джерел

Характерне "клацання" під час руху шиєю чи пальцями виникає через гази, розчинені у мастильній рідині суглобів. Коли ці бульбашки лопаються, чути звук, який ми сприймаємо як хруст. У більшості випадків це безпечно, однак, за словами фахівців, з шиєю ситуація дещо інша.

Лікар Майкл Гартнер у своєму відео пояснив, що надмірне "клацання" шиєю може бути небезпечним. Теоретично різкий рух або сильний тиск можуть призвести до розриву кровоносної судини. Хоча для цього потрібна значна сила, існує інший, більш реальний ризик — пошкодження внутрішніх стінок судин.

Таке мікротравмування може спричинити утворення тромбу, тобто згустку крові, який у разі відриву здатен перекрити кровообіг. Якщо він потрапить у мозок або легені, наслідки можуть бути фатальними.

"Будь-який тромб у головній артерії, що йде до голови, може відірватися та спричинити інсульт. Інсульт – це, по суті, відрив тромбу, який закупорює менші артерії. Оскільки артерії в мозку звужуються, ця частина мозку може не отримувати достатньо кисню", — пояснив лікар Гартнер.

У важких випадках інсульт стає смертельним. Саме тому лікарі радять не крутити шию навмисно, не намагатися "вправити" її самостійно й уникати різких рухів. Якщо ви відчуваєте напруження чи біль у шиї, краще звернутися до спеціаліста або зробити легку розтяжку під наглядом.

