Многие из нас испытывают удовольствие, когда после долгого сиденья за компьютером потягивается и слышит характерный треск в шее или суставах. Звук может казаться безвредным и даже приятным, однако врачи предостерегают, что такая привычка может иметь опасные последствия для здоровья.

Врач объяснил, как хруст шеи может привести к смерти. Фото из открытых источников

Характерный "щелчок" при движении шеей или пальцами возникает через газы, растворенные в смазочной жидкости суставов. Когда эти пузырьки лопаются, слышен звук, который мы воспринимаем как хруст. В большинстве случаев это безопасно, однако, по словам специалистов, с шеей ситуация несколько иная.

Врач Майкл Гартнер в своем видео объяснил, что чрезмерный "щелчок" шеей может быть опасным. Теоретически резкое движение или сильное давление может привести к разрыву кровеносного сосуда. Хотя для этого нужна значительная сила, существует другой, более реальный риск – повреждение внутренних стенок сосудов.

Такое микротравмирование может повлечь за собой образование тромба, то есть сгустка крови, который в случае отрыва способен перекрыть кровообращение. Если он попадет в мозг или легкие, последствия могут быть роковыми.

"Любой тромб в головной артерии, которая идет к голове, может оторваться и вызвать инсульт. Инсульт — это, по сути, отрыв тромба, который закупоривает меньшие артерии. Поскольку артерии в мозге сужаются, эта часть мозга может не получать достаточно кислорода", — пояснил врач.

В тяжелых случаях инсульт становится смертельным. Именно поэтому врачи советуют не крутить шею намеренно, не пытаться "вправить" ее самостоятельно и избегать резких движений. Если вы чувствуете напряжение или боль в шее, лучше обратиться к специалисту или сделать легкую растяжку под наблюдением.

