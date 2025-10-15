Рубрики
Slava Kot
Многие из нас испытывают удовольствие, когда после долгого сиденья за компьютером потягивается и слышит характерный треск в шее или суставах. Звук может казаться безвредным и даже приятным, однако врачи предостерегают, что такая привычка может иметь опасные последствия для здоровья.
Врач объяснил, как хруст шеи может привести к смерти. Фото из открытых источников
Характерный "щелчок" при движении шеей или пальцами возникает через газы, растворенные в смазочной жидкости суставов. Когда эти пузырьки лопаются, слышен звук, который мы воспринимаем как хруст. В большинстве случаев это безопасно, однако, по словам специалистов, с шеей ситуация несколько иная.
Врач Майкл Гартнер в своем видео объяснил, что чрезмерный "щелчок" шеей может быть опасным. Теоретически резкое движение или сильное давление может привести к разрыву кровеносного сосуда. Хотя для этого нужна значительная сила, существует другой, более реальный риск – повреждение внутренних стенок сосудов.
Такое микротравмирование может повлечь за собой образование тромба, то есть сгустка крови, который в случае отрыва способен перекрыть кровообращение. Если он попадет в мозг или легкие, последствия могут быть роковыми.
В тяжелых случаях инсульт становится смертельным. Именно поэтому врачи советуют не крутить шею намеренно, не пытаться "вправить" ее самостоятельно и избегать резких движений. Если вы чувствуете напряжение или боль в шее, лучше обратиться к специалисту или сделать легкую растяжку под наблюдением.
