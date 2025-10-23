Лікар пояснив, чому не можна закидати голову під час кровотечі з носа

Більшість людей інстинктивно закидають голову назад, коли починається кровотеча з носа. Але це небезпечна помилка, яка може призвести до блювоти або задухи. Про це нагадує американський пластичний хірург Майкл Гартнер, який пояснив, як правильно діяти під час носової кровотечі.

Майкл Гартнер пояснив, що робити при кровотечі з носа. Фото з відкритих джерел

Чому не можна закидати голову

У своєму відео на YouTube Майкл Гартнер прокоментував симуляцію, створену Zack D Films. У ній показано, що відбувається, якщо під час крові з носа закинути голову назад. Тоді кров не має куди вийти, тож починає стікати у горло та шлунок.

Гартнер погодився з цим твердженням вказуючи, що це може викликати нудоту, блювоту або потрапляння крові у дихальні шляхи, що становить загрозу здоров’ю.

"Ніколи не варто відкидатися назад, коли у тебе кров з носа. Кров у шлунку дуже подразнює та викликає сильну нудоту. Іноді це трапляється навіть після ринопластики", — сказав лікар.

Як правильно зупинити кров з носа

Лікар назвав основний механізм, як правильно діяти, коли починає текти кров з носа.

За словами Гартнера, у разі кровотечі потрібно:

- Сісти прямо і злегка нахилитися вперед

- Затиснути м’яку частину носа пальцями

- Дихати ротом

"І якщо ви можете робити це протягом 5-10 хвилин, ви зазвичай завжди зупиняєте кровотечу", — стверджує хірург.

Лікар також пояснив, що кровотечі зазвичай починаються у зоні, відомій як сплетення Кіссельбаха — це мережа крихітних судин у передній частині носа, дуже близько до поверхні. Їх легко пошкодити, особливо коли повітря сухе, або коли людина часто торкається носових ходів.

Отже, як стверджу лікар, якщо у вас почалася кровотеча з носа ніколи не закидайте голову назад. Краще нахиліться вперед, затисніть ніс і дихайте ротом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що кров з носа може бути сигналом серйозної хвороби.

Також "Коментарі" писали, що лікар пояснив, як хрускіт шиї може призвести до смерті.