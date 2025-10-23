Врач объяснил, почему нельзя запрокидывать голову во время кровотечения из носа

Большинство людей инстинктивно закидают голову назад, когда начинается кровотечение из носа. Но это опасная ошибка, которая может привести к рвоте или удушью. Об этом напоминает американский пластический хирург Майкл Гартнер, объяснивший, как правильно действовать во время носового кровотечения.

Майкл Гартнер объяснил, что делать при кровотечении из носа. Фото из открытых источников

Почему нельзя забрасывать голову

В своем видео на YouTube Майкл Гартнер прокомментировал симуляцию, созданную Zack D Films. В ней показано, что происходит, если во время крови из носа запрокинуть голову назад. Тогда кровь некуда выйти, поэтому начинает стекать в горло и желудок.

Гартнер согласился с этим утверждением, указывая, что это может вызвать тошноту, рвоту или попадание крови в дыхательные пути, что представляет угрозу здоровью.

"Никогда не стоит откидываться назад, когда у тебя кровь из носа. Кровь в желудке очень раздражает и вызывает сильную тошноту. Иногда это случается даже после ринопластики", — сказал врач.

Как правильно остановить кровь из носа

Врач назвал основной механизм, как правильно действовать, когда начинает течь кровь из носа.

По словам Гартнера, в случае кровотечения необходимо:

— сесть прямо и слегка наклониться вперед

— зажать мягкую часть носа пальцами

— дышать ртом

"И если вы можете делать это в течение 5-10 минут, вы обычно всегда останавливаете кровотечение", – утверждает хирург.

Врач также объяснил, что кровотечения обычно начинаются в зоне, известной как сплетение Киссельбаха – это сеть крошечных сосудов в передней части носа, очень близко к поверхности. Их легко повредить, особенно когда воздух сух, или когда человек часто касается носовых ходов.

Итак, как утверждает врач, если у вас началось кровотечение из носа никогда не забрасывайте голову назад. Лучше наклонитесь вперед, зажмите нос и дышите ртом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кровь из носа может являться сигналом серьезной болезни.

Также "Комментарии" писали, что врач объяснил, как хруст шеи может привести к смерти.