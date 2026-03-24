Лікар назвав точний вік, у якому слід назавжди припинити вживати алкоголь

Сучасна медицина прямо вказує, що безпечної дози алкоголю не існує. Навіть келих вина за вечерею може впливати на здоров’я, особливо з віком. Американський невролог Річард Рестак вважає, що є чіткий рубіж, після якого від алкоголю краще відмовитися повністю.

У якому віці потрібно відмовитися від алкоголю.

83-річний лікар Річард Рестак, який є автором близько 20 книг про наш мозок, зауважує, що алкоголь є нейротоксином, тобто речовиною, яка негативно впливає на нервові клітини. Хоча його дія відносно слабка, регулярне вживання з роками може посилювати ризики для мозку.

За словами лікаря, оптимальний вік для повної відмови від алкоголю становить близько 65 років, а крайній рубіж — 70. Причина полягає у природних змінах мозку. З віком кількість нейронів поступово зменшується, тому організм стає більш чутливим до токсичних речовин.

"Запитайте себе: чому я п’ю?. Якщо відповідь буде, тому що алкоголь допомагає мені підняти настрій і знизити тривожність, ви можете бути в певній небезпеці, і, ймовірно, краще взагалі припинити вживати", – сказав невролог.

Рестак також зазначає, що алкоголь може бути пов’язаний з підвищеним ризиком когнітивних порушень, зокрема хвороба Альцгеймера. Ще один фактор – це підвищений ризик падінь серед людей похилого віку. Алкоголь погіршує координацію, а статистика показує, що травми через падіння стають однією з головних причин смертності серед літніх людей.

Сам лікар дотримується власної поради. Він повністю відмовився від алкоголю. На його думку, до 65 років організм уже отримує "достатньо" такого досвіду, а далі варто обрати здоровіші звички.

