Врач назвал точный возраст, в котором следует навсегда прекратить употребление алкоголя.

Современная медицина прямо указывает на то, что безопасной дозы алкоголя не существует. Даже бокал вина за ужином может оказывать влияние на здоровье, особенно с возрастом. Американский невролог Ричард Рестак считает, что есть четкий рубеж, после которого от алкоголя лучше отказаться полностью.

В каком возрасте следует отказаться от алкоголя. Фото: freepik

83-летний врач Ричард Рестак, автор около 20 книг о нашем мозге, отмечает, что алкоголь является нейротоксином, то есть веществом, которое негативно влияет на нервные клетки. Хотя его действие относительно слабое, регулярное употребление с годами может усугублять риски для мозга.

По словам врача, оптимальный возраст для полного отказа от алкоголя составляет около 65 лет, а крайний рубеж – 70. Причина заключается в естественных изменениях мозга. С возрастом количество нейронов постепенно уменьшается, поэтому организм становится более чувствительным к токсичным веществам.

"Спросите себя: почему я пью? Если ответ будет, потому что алкоголь помогает мне поднять настроение и снизить тревожность, вы можете быть в определенной опасности, и, вероятно, лучше вообще прекратить употреблять", — сказал невролог.

Рестак также отмечает, что алкоголь может быть связан с повышенным риском когнитивных нарушений, в частности, болезнью Альцгеймера. Еще один фактор – это повышенный риск падений среди пожилых людей. Алкоголь усугубляет координацию, а статистика показывает, что травмы из-за падения становятся одной из главных причин смертности среди пожилых людей.

Сам врач придерживается собственного совета. Он полностью отказался от алкоголя. По его мнению, к 65 годам организм уже получает "достаточно" такого опыта, а дальше следует выбрать здоровые привычки.

