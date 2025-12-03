Колишня алкоголічка назвала три ознаки, що у вас може бути алкогольна залежність

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Колишня алкоголічка Кеті Лейн поділилася трьома ключовими ознаками, які можуть свідчити про наявність алкогольної залежності, навіть якщо ви самі її не усвідомлюєте. Її поради допомагають розпізнати проблему на ранньому етапі та зробити перші кроки до змін.
Три ознаки алкогольної залежності від колишньої алкоголічки Кеті Лейн
Кеті Лейн стверджує, що перша ознака алкогольної залежності — це регулярне похмілля. За її словами, якщо відчуття наслідків попередньої ночі стало звичайною частиною життя і ви навіть виробили власний ритуал "одужання" від похмілля, це може бути сигналом.
Друга ознака — надмірне споживання алкоголю порівняно з іншими. За словами Кеті, вона раніше часто випивала більше, ніж її друзі, під час вечірньої прогулянки.
Третьою ознакою алкоголізму жінка назвала вибір соціальних заходів за наявністю алкоголю. Кеті зазначає, що люди, які мають залежність, часто надають перевагу подіям із доступом до спиртного, а ті, де алкоголь відсутній, можуть уникати.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що алкоголік назвав три головні відмінності між звичайним п’яницею та залежним.
Також "Коментарі" писали про те, чому актор Ентоні Гопкінс не вживає алкоголь майже 50 років.