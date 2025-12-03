Колишня алкоголічка назвала три ознаки, що у вас може бути алкогольна залежність

Колишня алкоголічка Кеті Лейн поділилася трьома ключовими ознаками, які можуть свідчити про наявність алкогольної залежності, навіть якщо ви самі її не усвідомлюєте. Її поради допомагають розпізнати проблему на ранньому етапі та зробити перші кроки до змін.

Три ознаки алкогольної залежності від колишньої алкоголічки Кеті Лейн

Кеті Лейн стверджує, що перша ознака алкогольної залежності — це регулярне похмілля. За її словами, якщо відчуття наслідків попередньої ночі стало звичайною частиною життя і ви навіть виробили власний ритуал "одужання" від похмілля, це може бути сигналом.

"Можливо, ви навіть виробили ритуал і розпорядок дня щодо того, як ви особисто долаєте похмілля, і, можливо, ви навчилися функціонувати в житті: ходити на роботу, піклуватися про своїх дітей та родину, поки у вас похмілля", — говорить Лейн.

Друга ознака — надмірне споживання алкоголю порівняно з іншими. За словами Кеті, вона раніше часто випивала більше, ніж її друзі, під час вечірньої прогулянки.

"Починаєш помічати, що п'єш більше, ніж інші навколо. Якби ти був хоч трохи схожим на мене, я б була на вечірці і випивала б другий, третій чи четвертий напій, поки люди ще потягували б свій перший", — сказала Кеті та пояснила, що така тенденція може вказувати на формування залежності, коли контроль над кількістю випитого зникає.

Третьою ознакою алкоголізму жінка назвала вибір соціальних заходів за наявністю алкоголю. Кеті зазначає, що люди, які мають залежність, часто надають перевагу подіям із доступом до спиртного, а ті, де алкоголь відсутній, можуть уникати.

"Ви віддаєте перевагу алкоголю на кожному соціальному заході і навіть не підете туди, де знаєте, що там не будуть пити стільки, скільки хочете ви", — пояснює колишня алкоголічка.

