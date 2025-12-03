Бывшая алкоголичка назвала три признака, что у вас может быть алкогольная зависимость

Рубрики
Бывшая алкоголичка Кэти Лэйн поделилась тремя ключевыми признаками, которые могут свидетельствовать о наличии алкогольной зависимости, даже если вы сами ее не осознаете. Ее советы помогают распознать проблему на раннем этапе и сделать первые шаги к переменам.
Три признака алкогольной зависимости от бывшей алкоголички Кэти Лейн
Кэти Лейн утверждает, что первый признак алкогольной зависимости – это регулярное похмелье. По ее словам, если ощущение последствий предыдущей ночью стало обычной частью жизни, и вы даже выработали собственный ритуал "выздоровления" от похмелья, это может быть сигналом.
Второй признак – чрезмерное потребление алкоголя по сравнению с другими. По словам Кэти, она раньше часто выпивала больше, чем ее друзья, во время вечерней прогулки.
Третьим признаком алкоголизма женщина назвала выбор социальных мероприятий по наличию алкоголя. Кэти отмечает, что люди, имеющие зависимость, часто предпочитают события с доступом к спиртному, а те, где алкоголь отсутствует, могут избегать.
