Бывшая алкоголичка назвала три признака, что у вас может быть алкогольная зависимость

Бывшая алкоголичка Кэти Лэйн поделилась тремя ключевыми признаками, которые могут свидетельствовать о наличии алкогольной зависимости, даже если вы сами ее не осознаете. Ее советы помогают распознать проблему на раннем этапе и сделать первые шаги к переменам.

Три признака алкогольной зависимости от бывшей алкоголички Кэти Лейн

Кэти Лейн утверждает, что первый признак алкогольной зависимости – это регулярное похмелье. По ее словам, если ощущение последствий предыдущей ночью стало обычной частью жизни, и вы даже выработали собственный ритуал "выздоровления" от похмелья, это может быть сигналом.

"Возможно, вы даже выработали ритуал и распорядок дня по поводу того, как вы лично преодолеваете похмелье, и, возможно, вы научились функционировать в жизни: ходить на работу, заботиться о своих детях и семье, пока у вас похмелье", — говорит Лейн.

Второй признак – чрезмерное потребление алкоголя по сравнению с другими. По словам Кэти, она раньше часто выпивала больше, чем ее друзья, во время вечерней прогулки.

"Начинаешь замечать, что пьешь больше, чем другие вокруг. Если бы ты был хоть чуть-чуть похож на меня, я бы была на вечеринке и выпивала бы второй, третий или четвертый напиток, пока люди еще потягивали бы свой первый", — сказала Кэти и объяснила, что такая тенденция может указывать на формирование зависимости.

Третьим признаком алкоголизма женщина назвала выбор социальных мероприятий по наличию алкоголя. Кэти отмечает, что люди, имеющие зависимость, часто предпочитают события с доступом к спиртному, а те, где алкоголь отсутствует, могут избегать.

"Вы предпочитаете алкоголь на каждом социальном мероприятии и даже не пойдете туда, где знаете, что там не будут пить столько, сколько хотите вы", — объясняет бывшая алкоголичка.

