111-річний китаєць розкрив секрет довголіття: що він їсть

Жителі села Ваньяо, що на південь від Шанхаю, вже звикли до довгожителів, але історія 111-річного Чжан Чанченга вражає навіть там. Який народився 17 березня 1914 року, він пережив Першу світову, громадянську війну в Китаї і більше семи десятиліть комуністичного правління і досі щодня починає з прогулянки по саду та посмішці.

Чжан Чанченг. Фото: з відкритих джерел

Чжан переконаний: секрет довгого життя — у келиху вина, солодощах та гарному настрої. Його сім'я розповідає, що дідусь обожнює цукор настільки, що навіть білий рис посипає їм замість солі.

"Сьогодні вранці він розгнівався, тому що пластівці були недостатньо солодкими", — сміється його невістка Цай Алу.

Рідні чоловіки-довгожителя зізнаються: витрачає близько чотирьох кілограмів цукру на місяць, але лікарі дивуються – рівень цукру в крові у чоловіка гаразд.

Незважаючи на поважний вік, Чжан залишається активним та дисциплінованим. Щоранку він прокидається о п'ятій, ретельно вмивається, чистить зуби тричі на день і обов'язково виходить на повітря.

"Він надзвичайно охайний і дуже стежить за собою", — каже його син, 72-річний Чжан Іньтун.

Понад півстоліття свого життя довгожитель присвятив бамбуковому плетиву. Його вироби й досі прикрашають будинки по всьому округу Піньян, а сам майстер передав своє ремесло десяткам учнів. Навіть зараз він іноді зустрічається з трьома колишніми учнями, молодшими на 30 років, але поділяють ту ж любов до мистецтва.

Ще одна звичка, яку Чжан не зраджує – келих вина майже щодня. Колись він курив, але на прохання сім'ї покинув. Однак пачку цигарок досі носить у кишені, щоб почастувати інших.

"Йому не потрібні розкоші. Достатньо миски рису, трохи вина та гарного настрою. І, звичайно, добрі люди поряд, — розповів його син.

У селі Ваньяо зараз живуть 22 особи віком від 90 років, а двоє вже перетнули вікову межу в 100. Але Чжан Чанченг вважається справжньою легендою — другою найстарішою людиною в Китаї після 112-річного Чжоу Ренціна.

