111-річний китаєць розкрив секрет довголіття: що він їсть

Кравцев Сергей
Жителі села Ваньяо, що на південь від Шанхаю, вже звикли до довгожителів, але історія 111-річного Чжан Чанченга вражає навіть там. Який народився 17 березня 1914 року, він пережив Першу світову, громадянську війну в Китаї і більше семи десятиліть комуністичного правління і досі щодня починає з прогулянки по саду та посмішці.
Чжан Чанченг. Фото: з відкритих джерел
Чжан переконаний: секрет довгого життя — у келиху вина, солодощах та гарному настрої. Його сім'я розповідає, що дідусь обожнює цукор настільки, що навіть білий рис посипає їм замість солі.
Рідні чоловіки-довгожителя зізнаються: витрачає близько чотирьох кілограмів цукру на місяць, але лікарі дивуються – рівень цукру в крові у чоловіка гаразд.
Незважаючи на поважний вік, Чжан залишається активним та дисциплінованим. Щоранку він прокидається о п'ятій, ретельно вмивається, чистить зуби тричі на день і обов'язково виходить на повітря.
Понад півстоліття свого життя довгожитель присвятив бамбуковому плетиву. Його вироби й досі прикрашають будинки по всьому округу Піньян, а сам майстер передав своє ремесло десяткам учнів. Навіть зараз він іноді зустрічається з трьома колишніми учнями, молодшими на 30 років, але поділяють ту ж любов до мистецтва.
Ще одна звичка, яку Чжан не зраджує – келих вина майже щодня. Колись він курив, але на прохання сім'ї покинув. Однак пачку цигарок досі носить у кишені, щоб почастувати інших.
У селі Ваньяо зараз живуть 22 особи віком від 90 років, а двоє вже перетнули вікову межу в 100. Але Чжан Чанченг вважається справжньою легендою — другою найстарішою людиною в Китаї після 112-річного Чжоу Ренціна.
