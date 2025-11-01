111-летний китаец раскрыл секрет долголетия: что он есть

Рубрики
Кравцев Сергей
Жители села Ваньяо, что к югу от Шанхая, уже привыкли к долгожителям, но история 111-летнего Чжан Чанченга поражает даже там. Родившийся 17 марта 1914 года, он пережил Первую мировую, гражданскую войну в Китае и более семи десятилетий коммунистического правления и до сих пор каждый день начинает с прогулки по саду и улыбки.
Чжан Чанченг. Фото: из открытых источников
Чжан убежден: секрет долгой жизни — в бокале вина, сладостях и хорошем настроении. Его семья рассказывает, что дедушка обожает сахар настолько, что даже белый рис посыпает им вместо соли.
Родные мужчины-долгожителя признаются: тратит около четырех килограммов сахара в месяц, но врачи удивляются — уровень сахара в крови у мужчины в норме.
Несмотря на почтенный возраст, Чжан остается активным и дисциплинированным. Каждое утро он просыпается в пять, тщательно умывается, чистит зубы трижды в день и обязательно выходит на воздух.
Более полувека своей жизни долгожитель посвятил бамбуковому плетению. Его изделия до сих пор украшают дома по всему округу Пиньян, а сам мастер передал своё ремесло десяткам учеников. Даже сейчас он иногда встречается с тремя бывшими учениками, все моложе на 30 лет, но разделяют ту же любовь к искусству.
Еще одна привычка, которой Чжан не изменяет — бокал вина почти каждый день. Когда-то он курил, но по просьбе семьи бросил. Однако пачку сигарет до сих пор носит в кармане, "чтобы угостить других".
В селе Ваньяо сейчас живут 22 человека старше 90 лет, а двое уже пересекли возрастную черту в 100. Но Чжан Чанченг считается настоящей легендой — вторым самым старым человеком в Китае после 112-летнего Чжоу Ренцина.
