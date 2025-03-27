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102-летний профессор дал главный совет для долголетия

Доктор-долгожитель поделился главным секретом своего долголетия.

27 марта 2025, 12:25 comments3181
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Slava Kot

102-летний американский профессор и специалист по питанию Джон Шарффенберг пережил своих братьев на 14 и 17 лет, продолжает читать лекции, путешествовать и вести активную жизнь. Главный секрет его долголетия – регулярная физическая активность.

102-летний профессор дал главный совет для долголетия

Доктор Джон Шарффенберг. Фото из открытых источников

Джон Шарффенберг родился в Шанхае в 1923 году. Он окончил Гарвардскую школу общественного здравоохранения в 1956 году, а потом 63 года преподавал в Университете Лома Линда. Свой значительный возраст Шарффенберг объясняет, прежде всего, регулярными физическими упражнениями. По его словам, даже простые упражнения, которые выполняются каждый день, могут оказать огромное влияние на самочувствие и продолжительность жизни.

Научные исследования подтверждают его слова. По данным Harvard Health, регулярные физические нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают кровообращение, снижают риск диабета и ожирения. Кроме того, они оказывают положительное влияние на психическое здоровье и уменьшают риск развития депрессии и деменции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю. Это может быть быстрая ходьба, йога, плавание или даже работа в саду. Исследование, опубликованное в журнале Circulation, показало, что соблюдение этого минимума снижает риск преждевременной смерти на 21%, а если увеличить физическую активность этот показатель может возрасти до 31%.

Кроме физических упражнений, доктор Шарффенберг советует придерживаться здоровых привычек в питании: уменьшить потребление сахара, ограничить употребление красного мяса и насыщенных жиров, отказаться от табака и алкоголя.

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Источник: https://www.getsurrey.co.uk/news/health/im-100-year-old-nutritional-31086471
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