Купуйте лише такі сонцезахисні окуляри: захист очей гарантований

При виборі сонцезахисних окулярів важливо насамперед звертати увагу на рівень захисту від ультрафіолетового випромінювання. Саме він визначає безпеку для очей, а не лише затемнення лінз.

Сонцезахисні окуляри. Фото: із відкритих джерел

Сонячне світло містить ультрафіолетове випромінювання, включаючи UVA та UVB промені. Крім того, що ви мружитеся, цей вплив на очі може завдати серйозної шкоди.

Офтальмолог Кріс Ервін розповіла, що ультрафіолетове світло сонця з часом може зашкодити структурі задньої частини ока. Гарні сонцезахисні окуляри діють як сонцезахисний крем для очей, блокуючи шкідливі промені.

Окуляри із захистом від ультрафіолету блокують або відбивають ці промені, перш ніж вони досягнуть чутливих частин ваших очей. Без належного захисту від ультрафіолету B та UVA ви ризикуєте тривалим перебуванням на сонці, що може підвищити ризик розвитку таких захворювань очей, як:

катаракта — може викликати помутніння зору, що впливають на зір

макулярна дегенерація – викликає втрату центрального зору

пошкодження сітківки — зорової частини ока

напруга очей і сухість, чутливість або свербіж очей

Вплив ультрафіолетового випромінювання також поширюється на ніжну шкіру навколо очей, збільшуючи ризик появи зморшок та пошкодження шкіри.

Перевірте етикетки із написом "UV400" або "100% захист від ультрафіолету".

Крім цього, до інших ключових характеристик, на які слід звернути увагу, належать: великі або облягаючі окуляри — сонцезахисні окуляри, що закривають більшу частину обличчя, допомагають блокувати сонячне світло, що потрапляє в очі з обох боків.

Поляризовані лінзи — поляризація не додає захисту від ультрафіолету, але вона зменшує відблиски від поверхонь, що відбивають світло, таких як вода та дороги. Це може бути особливо важливим, якщо ви перенесли операцію з корекції зору. Колір лінз — сірі лінзи в середньому блокують більше світла, ніж коричневі, тоді як жовті лінзи посилюють контрастність

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