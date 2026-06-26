Покупайте только такие солнцезащитные очки: защита глаз гарантирована

При выборе солнцезащитных очков важно прежде всего обращать внимание на уровень защиты от ультрафиолетового излучения. Именно он определяет безопасность для глаз, а не только затемнение линз.

Солнцезащитные очки. Фото: из открытых источников

Солнечный свет содержит ультрафиолетовое излучение, включая UVA и UVB лучи. Кроме того, что вы щуритесь, это воздействие на глаза может нанести серьезный вред.

Офтальмолог Крис Эрвин рассказала, что ультрафиолетовый свет солнца со временем может повредить структуры задней части глаза. Хорошие солнцезащитные очки действуют как солнцезащитный крем для глаз, блокируя вредные лучи.

Очки с защитой от ультрафиолета блокируют или отражают эти лучи, прежде чем они достигнут чувствительных частей ваших глаз. Без надлежащей защиты от ультрафиолета B и UVA вы рискуете длительным пребыванием на солнце, что может повысить риск развития таких заболеваний глаз, как:

катаракта — может вызывать помутнение зрения, влияющие на зрение

макулярная дегенерация — вызывает потерю центрального зрения

повреждение сетчатки — зрительной части глаза

напряжение глаз и сухость, чувствительность или зуд глаз

Влияние ультрафиолетового излучения также распространяется на нежную кожу вокруг глаз, увеличивая риск появления морщин и повреждения кожи.

Проверьте этикетки с надписью "UV400" или "100% защита от ультрафиолета".

Кроме этого, к другим ключевым характеристикам, на которые следует обратить внимание, относятся: большие или облегающие очки — солнцезащитные очки, закрывающие большую часть лица, помогают блокировать солнечный свет, попадающий в глаза по бокам.

Поляризованные линзы — поляризация не добавляет защиты от ультрафиолета, но она уменьшает блики от поверхностей, отражающих свет, таких как вода и дороги. Это может быть особенно важно, если вы перенесли операцию по коррекции зрения. Цвет линз — серые линзы в среднем блокируют больше света, чем коричневые, тогда как желтые линзы усиливают контрастность

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