Коли найкращий час для миття волосся: цей висновок експертів здивує кожного

Багато людей навіть не замислюються, але час, коли ми миємо волосся, може значно впливати на його стан. Від правильного вибору моменту миття залежить чистота, зовнішній вигляд, об’єм та навіть здоров’я волосся, зазначає сайт ТСН.

Ранкове миття: енергія та свіжість на весь день

Якщо мити голову зранку, можна розпочати день з акуратної зачіски. Волосся легше укладається, виглядає більш об’ємним і довше зберігає чистоту. Однак для цього потрібен час і готовність приділити собі трохи більше ранкових хвилин.

Для людей, які належать до типу "жайворонків", ранкове миття стане справжнім союзником. Тим, хто любить подовше поспати, доведеться або прокидатися раніше, або шукати альтернативні способи догляду, щоб зранку виглядати доглянуто.

Вечірнє миття: зручність із застереженнями

Миття голови ввечері підходить тим, хто цінує комфорт і хоче заощадити час уранці. Волосся можна висушити природним шляхом, без використання фена, що зменшує термічне пошкодження. Проте є ризик: засинання з мокрим волоссям може негативно вплинути на пасма. Через тертя об подушку волосся стає ламким, втрачає форму, а ранкова зачіска виглядає неохайно.

Що враховувати при виборі часу миття

Універсального рецепту немає — усе залежить від вашого ритму життя, типу волосся та особистих звичок. Хтось обирає ранок заради свіжості та естетики, інші — вечір заради зручності та економії часу. Важливо не засинати з мокрим волоссям, дбати про його здоров’я та підбирати час миття відповідно до індивідуальних потреб.

