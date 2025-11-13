logo_ukra

BTC/USD

103347

ETH/USD

3533.3

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я наше тіло Коли найкращий час для миття волосся: цей висновок експертів здивує кожного
commentss НОВИНИ Всі новини

Коли найкращий час для миття волосся: цей висновок експертів здивує кожного

Перед тим як обрати ранкове чи вечірнє миття волосся, варто зважити всі плюси та мінуси

13 листопада 2025, 09:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Багато людей навіть не замислюються, але час, коли ми миємо волосся, може значно впливати на його стан. Від правильного вибору моменту миття залежить чистота, зовнішній вигляд, об’єм та навіть здоров’я волосся, зазначає сайт ТСН.

Коли найкращий час для миття волосся: цей висновок експертів здивує кожного

Фото: з відкритих джерел

Ранкове миття: енергія та свіжість на весь день

Якщо мити голову зранку, можна розпочати день з акуратної зачіски. Волосся легше укладається, виглядає більш об’ємним і довше зберігає чистоту. Однак для цього потрібен час і готовність приділити собі трохи більше ранкових хвилин.

Для людей, які належать до типу "жайворонків", ранкове миття стане справжнім союзником. Тим, хто любить подовше поспати, доведеться або прокидатися раніше, або шукати альтернативні способи догляду, щоб зранку виглядати доглянуто.

Вечірнє миття: зручність із застереженнями

Миття голови ввечері підходить тим, хто цінує комфорт і хоче заощадити час уранці. Волосся можна висушити природним шляхом, без використання фена, що зменшує термічне пошкодження. Проте є ризик: засинання з мокрим волоссям може негативно вплинути на пасма. Через тертя об подушку волосся стає ламким, втрачає форму, а ранкова зачіска виглядає неохайно. 

Що враховувати при виборі часу миття

Універсального рецепту немає — усе залежить від вашого ритму життя, типу волосся та особистих звичок. Хтось обирає ранок заради свіжості та естетики, інші — вечір заради зручності та економії часу. Важливо не засинати з мокрим волоссям, дбати про його здоров’я та підбирати час миття відповідно до індивідуальних потреб.

Як вже писали "Коментарі", хліб може бути не лише ароматним і поживним, а й справді корисним для здоров’я. Усе залежить від того, який саме вид обрати. Фахівці з харчування розповіли, який хліб допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск, стабільний рівень цукру в крові та здоров’я серцево-судинної системи.

 

 

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини