Главная Новости Здоровье наше тело Когда лучшее время для мытья волос: этот вывод экспертов удивит каждого
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда лучшее время для мытья волос: этот вывод экспертов удивит каждого

Перед тем как выбрать утреннее или вечернее мытье волос, следует взвесить все плюсы и минусы

13 ноября 2025, 09:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Многие даже не задумываются, но время, когда мы моем волосы, может значительно влиять на его состояние. От правильного выбора момента мойки зависит чистота, внешний вид, объем и даже здоровье волос, отмечает сайт ТСН.

Когда лучшее время для мытья волос: этот вывод экспертов удивит каждого

Фото: из открытых источников

Утренняя мойка: энергия и свежесть на весь день

Если мыть голову с утра, можно начать день с аккуратной прически. Волосы легче укладываются, выглядят более объемными и дольше сохраняют чистоту. Однако для этого нужно время и готовность уделить себе чуть больше утренних минут.

Для людей, принадлежащих к типу "жаворонков", утренняя мойка станет настоящим союзником. Тем, кто любит подольше поспать, придется либо просыпаться раньше, либо искать альтернативные способы ухода, чтобы с утра выглядеть ухоженно.

Вечерняя мойка: удобство с оговорками

Мытье головы вечером подходит тем, кто ценит комфорт и хочет сэкономить время утром. Волосы можно высушить естественным путем, без использования фена, что уменьшает термическое повреждение. Однако есть риск: засыпание с мокрыми волосами может отрицательно повлиять на пряди. Из-за трения о подушку волосы становятся ломкими, теряют форму, а утренняя прическа выглядит неряшливо.

Что учитывать при выборе времени мойки

Универсального рецепта нет – все зависит от вашего ритма жизни, типа волос и личных привычек. Кто выбирает утро ради свежести и эстетики, другие — вечер ради удобства и экономии времени. Важно не засыпать с мокрыми волосами, заботиться о его здоровье и подбирать время мытья в соответствии с индивидуальными потребностями.

Как уже писали "Комментарии", хлеб может быть не только ароматным и питательным, но действительно полезным для здоровья. Всё зависит от того, какой именно вид выбрать. Специалисты по питанию рассказали, какой хлеб помогает поддерживать нормальное АД, стабильный уровень сахара в крови и здоровье сердечно-сосудистой системы.

 

 

 



