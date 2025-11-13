Когда лучшее время для мытья волос: этот вывод экспертов удивит каждого

Многие даже не задумываются, но время, когда мы моем волосы, может значительно влиять на его состояние. От правильного выбора момента мойки зависит чистота, внешний вид, объем и даже здоровье волос, отмечает сайт ТСН.

Утренняя мойка: энергия и свежесть на весь день

Если мыть голову с утра, можно начать день с аккуратной прически. Волосы легче укладываются, выглядят более объемными и дольше сохраняют чистоту. Однако для этого нужно время и готовность уделить себе чуть больше утренних минут.

Для людей, принадлежащих к типу "жаворонков", утренняя мойка станет настоящим союзником. Тем, кто любит подольше поспать, придется либо просыпаться раньше, либо искать альтернативные способы ухода, чтобы с утра выглядеть ухоженно.

Вечерняя мойка: удобство с оговорками

Мытье головы вечером подходит тем, кто ценит комфорт и хочет сэкономить время утром. Волосы можно высушить естественным путем, без использования фена, что уменьшает термическое повреждение. Однако есть риск: засыпание с мокрыми волосами может отрицательно повлиять на пряди. Из-за трения о подушку волосы становятся ломкими, теряют форму, а утренняя прическа выглядит неряшливо.

Что учитывать при выборе времени мойки

Универсального рецепта нет – все зависит от вашего ритма жизни, типа волос и личных привычек. Кто выбирает утро ради свежести и эстетики, другие — вечер ради удобства и экономии времени. Важно не засыпать с мокрыми волосами, заботиться о его здоровье и подбирать время мытья в соответствии с индивидуальными потребностями.

