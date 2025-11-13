logo_ukra

Хліб, що корисний для тиску і цукру: експерти визначили найкращий варіант
Хліб, що корисний для тиску і цукру: експерти визначили найкращий варіант

Цей вид хліба стане чудовим вибором для тих, хто піклується про здоров’я, але не бажає відмовлятися від улюбленої випічки

13 листопада 2025, 08:00
Автор:
Клименко Елена

Хліб може бути не лише ароматним і поживним, а й справді корисним для здоров’я. Усе залежить від того, який саме вид обрати. Фахівці з харчування розповіли, який хліб допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск, стабільний рівень цукру в крові та здоров’я серцево-судинної системи.

Хліб, що корисний для тиску і цукру: експерти визначили найкращий варіант

Фото: з відкритих джерел

Такий продукт варто включати у щоденне меню всім, хто прагне харчуватися збалансовано, але не хоче повністю відмовлятися від улюбленої випічки.

Дієтологиня Вікторія Тейлор наголошує, що найкращим вибором для щоденного вживання є цільнозерновий хліб. Саме він забезпечує організм клітковиною, мінералами та вітамінами, необхідними для здоров’я серця й судин.

Переваги цільнозернового хлібу: 

·         Багатий на клітковину. У ньому вдвічі більше харчових волокон, ніж у звичайному білому хлібі, тому він сприяє гарному травленню та довше дарує відчуття ситості.

·         Контролює рівень цукру. Завдяки низькому глікемічному індексу цільнозерновий хліб повільно підвищує рівень глюкози, не провокуючи різких стрибків інсуліну.

·         Знижує рівень “поганого” холестерину. У його складі є розчинна клітковина — бета-глюкани, які допомагають виводити холестерин з організму, зменшуючи ризик закупорки судин. 

·         Підтримує здоров’я серця. Цільні злаки містять антиоксиданти, магній і вітаміни групи B, що покращують роботу серцевого м’яза, нормалізують тиск і зберігають еластичність судин. 

·         Зменшує запальні процеси. Наукові дослідження показують, що регулярне вживання цільнозернового хліба допомагає знизити рівень запалення — однієї з головних причин серцево-судинних захворювань.

Експертка радить уважно читати етикетки: обираючи хліб, звертайте увагу не лише на напис "на заквасці", а й на вміст солі та тип борошна — саме ці показники визначають справжню користь продукту.

"Коментарі" вже писали, що якщо ви хочете схуднути, починати день зі сніданку з правильних продуктів — один із найефективніших способів досягти мети без голоду. До таких продуктів належать яйця, вівсянка, авокадо та інші поживні страви, які допомагають зберегти енергію і відчуття ситості.



