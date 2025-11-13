Гипертония и диабет навсегда уйдут в прошлое благодаря этому хлебу: о чем идет речь

Хлеб может быть не только ароматным и питательным, но действительно полезным для здоровья. Всё зависит от того, какой именно вид выбрать. Специалисты по питанию рассказали, какой хлеб помогает поддерживать нормальное АД, стабильный уровень сахара в крови и здоровье сердечно-сосудистой системы.

Фото: из открытых источников

Такой продукт следует включать в ежедневное меню всем желающим питаться сбалансированно, но не хочет полностью отказываться от любимой выпечки.

Диетология Виктория Тейлор отмечает, что лучшим выбором для ежедневного употребления является цельнозерновой хлеб. Именно он снабжает организм клетчаткой, минералами и витаминами, необходимыми для здоровья сердца и сосудов.

Преимущества цельнозернового хлеба:

· Богат клетчаткой. В нем вдвое больше пищевых волокон, чем в обычном белом хлебе, поэтому он способствует хорошему пищеварению и дольше дарит ощущение сытости.

· Контроль уровня сахара. Благодаря низкому гликемическому индексу цельнозерновой хлеб медленно повышает уровень глюкозы, не провоцируя резких скачков инсулина.

· Снижает уровень "плохого" холестерина. В его составе есть растворимая клетчатка — бета-глюканы, которые помогают выводить холестерин из организма, уменьшая риск закупорки сосудов.

· Поддерживает здоровье сердца. Цельные злаки содержат антиоксиданты, магний и витамины группы B, улучшающие работу сердечной мышцы, нормализуют давление и сохраняют эластичность сосудов.

· Уменьшает воспалительные процессы. Научные исследования показывают, что регулярное употребление цельнозернового хлеба помогает снизить уровень воспаления – одной из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперт советует внимательно читать этикетки: выбирая хлеб, обращайте внимание не только на надпись "на закваске", но и на содержание соли и тип муки — именно эти показатели определяют настоящую пользу продукта.

