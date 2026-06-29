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Холодний душ у спеку “вбиває” організм: названо головну причину

Чому небезпечно приймати холодний душ у спеку

29 червня 2026, 19:59
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Кречмаровская Наталия

Європу накрила сильна спека — значне підвищення температури фіксують і в Україні. Людей закликають не приймати холодний душ у спеку. І цьому є вагома причина — холодна вода може значно погіршити самопочуття. 

Холодний душ у спеку “вбиває” організм: названо головну причину

Душ. Ілюстративне фото

Хоча прохолодний та освіжаючий душ може здатися найкращим варіантом, експерти застерігають від таких дій, пише видання Express.

“Хоча може здатися логічним прийняти холодний душ під час спеки, це не завжди найефективніший спосіб охолодити тіло. Коли ви піддаєтеся впливу дуже холодної води, ваші кровоносні судини звужуються в процесі, відомому як вазоконстрикція. Це зменшує кровотік до шкіри, де ваш організм природним чином виділяє тепло”, — цитує видання пояснення експертів.

Зазначається, що у деяких випадках дуже холодний душ може практично обдурити організм, посилаючи сигнал, що стає занадто холодно. Це, за словами експертів, змушує організм працювати інтенсивніше, щоб зберегти тепло та підтримувати температуру тіла. Тобто, спочатку буде відчуття прохолоди, одна пізніше стане ще спекотніше. 

Щоб уникнути такої ситуації варто обирати теплий або середньо прохолодний душ. За словами експертів, це допомагає поступово знижувати температуру тіла, не змушуючи організм утримувати тепло.

Також експерти радять вживати достатньої кількості рідини та уникати перебування на сонці та фізичних навантажень з 11:00 до 15:00. 

Гарним захистом від палючого сонця називають сонцезахисний крем та капелюх із широкими полями.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найпоширенішу причину смерті у спеку — і це не зневоднення чи тепловий удар.




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Джерело: https://www.express.co.uk/news/uk/2221004/uk-households-issued-cold-shower
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