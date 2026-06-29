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Холодный душ в жару "убивает" организм: названа главная причина

Почему опасно принимать холодный душ в жару

29 июня 2026, 19:59
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Кречмаровская Наталия

Европу накрыла сильная жара – значительное повышение температуры фиксируют и в Украине. Людей призывают не принимать холодный душ в жару. И этому есть веская причина – холодная вода может значительно ухудшить самочувствие.

Холодный душ в жару "убивает" организм: названа главная причина

Душ. Иллюстративное фото

Хотя прохладный и освежающий душ может показаться самым лучшим вариантом, эксперты предостерегают от таких действий, пишет издание Express.

"Хотя может показаться логичным принять холодный душ во время жары, это не всегда самый эффективный способ охладить тело. Когда вы подвергаетесь воздействию очень холодной воды, ваши кровеносные сосуды сужаются в процессе, известном как вазоконстрикция. Это уменьшает кровоток к коже, где ваш организм естественным образом выделяет тепло."

Отмечается, что в некоторых случаях очень холодный душ может практически обмануть организм, посылая слишком холодно сигнал. Это, по словам экспертов, заставляет организм работать более интенсивно, чтобы сохранить тепло и поддерживать температуру тела. То есть, сначала будет чувство прохлады, одна позже станет еще жарче.

Чтобы избежать такой ситуации, следует выбирать теплый или средне прохладный душ. По словам экспертов, это помогает постепенно снижать температуру тела, не заставляя организм удерживать тепло.

Также эксперты советуют употреблять достаточное количество жидкости и избегать пребывания на солнце и физических нагрузок с 11:00 до 15:00.

Хорошей защитой от палящего солнца называют солнцезащитный крем и шляпу с широкими полями.

Напомним: портал "Комментарии" писал о самой распространенной причине смерти в жару — и это не обезвоживание или тепловой удар.




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Источник: https://www.express.co.uk/news/uk/2221004/uk-households-issued-cold-shower
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