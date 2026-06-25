Названо найпоширенішу причину смерті у спеку: і це не тепловий удар

Європу охопила шалена спека — температура сягає вище +40 градусів. Такі погодні тенденції днями очікуються і в Україні. Висока температура несе значні ризики для організму, особливо якщо у людини є проблеми зі здоров’ям. Зневоднення та тепловий удар — поширені проблеми навіть у здорових людей. Однак найпоширеніша причина смерті у спеку інша.

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Найбільше у спеку страждають люди з проблемами із серцем, пише видання Express. Спеціалісти зазначають, що основна причина смерті у спеку не тепловий удар чи зневоднення, а серцева недостатність. Це пояснюється тим, що у спеку організм спрямовує більше крові до шкіри, щоб тіло могло віддавати частину тепла.

“Для цього серце працює сильніше та швидше. А для людей похилого віку або тих, хто має вже захворювання, це може просто довести їхню систему до межі можливостей, що призведе до підвищеного ризику інсульту, серцевого нападу або серцевої недостатності”, — пише видання.

Щоб мінімізувати загрози у спеку спеціалісти радять:

Уникати перебування на сонці, коли воно найсильніше, зазвичай між 11:00 та 15:00. Якщо все ж таки доводиться виходити на вулицю, потрібно регулярно наносити сонцезахисний крем з високим ступенем захисту, носити капелюх із широкими полями та шукати тінь.

Підтримувати прохолоду вдома: варто тримати вікна та штори зачиненими в кімнатах, що виходять на сонце вдень. Відчиняйте вікна (якщо це безпечно), коли повітря на вулиці прохолодніше, ніж у приміщенні, наприклад, вночі, і намагайтеся забезпечити циркуляцію повітря у вашому домі.

Обмежити будь-яку важку фізичну активність або планувати фізичну активність на прохолодніший час доби, наприклад, рано вранці чи ввечері.

Уникати гарячих, закритих приміщень, таких як нерухомі автомобілі.

Носити вільний світлий одяг з повітропроникних натуральних тканин, таких як бавовна або льон. Темні кольори та синтетичні матеріали поглинають і утримують тепло.

Пити достатньо води протягом дня, а не лише тоді, коли відчувається спрага. Якщо ви сильно пітнієте, подумайте про регідратаційні напої, щоб поповнити втрачені електроліти. Обмежити вживання кофеїну та алкоголю, які сприяють зневодненню.

Збризнути шкіру прохолодною водою або протріть її губкою. Також можуть допомогти холодні компреси, загорнуті в тканину та покладені під пахви або на шию.

Вимикати непотрібну електроніку. Телевізор, ноутбуки та зарядні пристрої виділяють тепло.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як аномальна спека впливає на організм.



