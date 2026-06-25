logo_ukra

BTC/USD

59520

ETH/USD

1571.17

USD/UAH

44.92

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я наше тіло Названо найпоширенішу причину смерті у спеку: і це не тепловий удар
commentss НОВИНИ Всі новини

Названо найпоширенішу причину смерті у спеку: і це не тепловий удар

Головна причина смерті у спеку: це не зневоднення чи тепловий удар

25 червня 2026, 20:08
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Європу охопила шалена спека — температура сягає вище +40 градусів. Такі погодні тенденції днями очікуються і в Україні. Висока температура несе значні ризики для організму, особливо якщо у людини є проблеми зі здоров’ям. Зневоднення та тепловий удар — поширені проблеми навіть у здорових людей. Однак найпоширеніша причина смерті у спеку інша.

Названо найпоширенішу причину смерті у спеку: і це не тепловий удар

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Найбільше у спеку страждають люди з проблемами із серцем, пише видання Express. Спеціалісти зазначають, що основна причина смерті у спеку не тепловий удар чи зневоднення, а серцева недостатність. Це пояснюється тим, що у спеку організм спрямовує більше крові до шкіри, щоб тіло могло віддавати частину тепла.

“Для цього серце працює сильніше та швидше. А для людей похилого віку або тих, хто має вже захворювання, це може просто довести їхню систему до межі можливостей, що призведе до підвищеного ризику інсульту, серцевого нападу або серцевої недостатності”, — пише видання.

Щоб мінімізувати загрози у спеку спеціалісти радять: 

  • Уникати перебування на сонці,  коли воно найсильніше, зазвичай між 11:00 та 15:00. Якщо все ж таки доводиться виходити на вулицю, потрібно регулярно наносити сонцезахисний крем з високим ступенем захисту, носити капелюх із широкими полями та шукати тінь.

  • Підтримувати прохолоду вдома: варто тримати вікна та штори зачиненими в кімнатах, що виходять на сонце вдень. Відчиняйте вікна (якщо це безпечно), коли повітря на вулиці прохолодніше, ніж у приміщенні, наприклад, вночі, і намагайтеся забезпечити циркуляцію повітря у вашому домі.

  • Обмежити будь-яку важку фізичну активність або планувати фізичну активність на прохолодніший час доби, наприклад, рано вранці чи ввечері.

  • Уникати гарячих, закритих приміщень, таких як нерухомі автомобілі.

  • Носити вільний світлий одяг з повітропроникних натуральних тканин, таких як бавовна або льон. Темні кольори та синтетичні матеріали поглинають і утримують тепло.

  • Пити достатньо води протягом дня, а не лише тоді, коли відчувається спрага. Якщо ви сильно пітнієте, подумайте про регідратаційні напої, щоб поповнити втрачені електроліти. Обмежити вживання кофеїну та алкоголю, які сприяють зневодненню.

  • Збризнути шкіру прохолодною водою або протріть її губкою. Також можуть допомогти холодні компреси, загорнуті в тканину та покладені під пахви або на шию.

  • Вимикати непотрібну електроніку. Телевізор, ноутбуки та зарядні пристрої виділяють тепло.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як аномальна спека впливає на організм.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2221198/why-people-die-hot-weather
Теги:

Новини

Всі новини