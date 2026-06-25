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Названа самая распространенная причина смерти в жару: и это не тепловой удар

Главная причина смерти в жару: это не обезвоживание или тепловой удар

25 июня 2026, 20:08
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Кречмаровская Наталия

Европу охватила безумная жара — температура достигает выше 40 градусов. Подобные погодные тенденции на днях ожидаются и в Украине. Высокая температура несет значительные риски для организма, особенно если у человека есть проблемы со здоровьем. Обезвоживание и тепловой удар – распространенные проблемы даже у здоровых людей. Однако самая распространенная причина смерти в жару иная.

Названа самая распространенная причина смерти в жару: и это не тепловой удар

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Больше всего в жару страдают люди с проблемами с сердцем, пишет издание Express. Специалисты отмечают, что основная причина смерти в жару – не тепловой удар или обезвоживание, а сердечная недостаточность. Это разъясняется тем, что в жару организм направляет больше крови к коже, чтоб тело могло отдавать часть тепла.

"Для этого сердце работает сильнее и быстрее. А для пожилых людей или тех, кто имеет уже заболевание, это может просто довести их систему до предела возможностей, что приведет к повышенному риску инсульта, сердечному приступу или сердечной недостаточности", — пишет издание.

Чтобы минимизировать угрозы в жару, специалисты советуют:

  • Избегать пребывания на солнце, когда оно самое сильное, обычно между 11:00 и 15:00. Если все же приходится выходить на улицу, нужно регулярно наносить солнцезащитный крем с высокой степенью защиты, носить шляпу с широкими полями и искать тень.

  • Поддерживать прохладу дома: следует держать окна и шторы закрытыми в комнатах, выходящих на солнце днем. Открывайте окна (если это безопасно), когда воздух на улице прохладнее, чем в помещении, например ночью, и старайтесь обеспечить циркуляцию воздуха в вашем доме.

  • Ограничить любую тяжелую физическую активность или планировать физическую активность на более холодное время суток, например рано утром или вечером.

  • Избегайте горячих, закрытых помещений, таких как недвижимые автомобили.

  • Носить свободную светлую одежду из воздухопроницаемых натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Темные цвета и синтетические материалы впитывают и удерживают тепло.

  • Пить достаточно воды в течение дня, а не только когда чувствуется жажда. Если вы сильно потеете, подумайте о регидратационных напитках, чтобы восполнить потерянные электролиты. Ограничить употребление кофеина и алкоголя, способствующих обезвоживанию.

  • Сбрызнуть кожу прохладной водой или протрите ее губкой. Также могут помочь холодные компрессы, завернутые в ткань и уложенные под мышки или на шею.

  • Выключать ненужную электронику. Телевизор, ноутбуки и зарядное устройство выделяют тепло.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как аномальная жара влияет на организм.




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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2221198/why-people-die-hot-weather
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