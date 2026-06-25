Названа самая распространенная причина смерти в жару: и это не тепловой удар

Европу охватила безумная жара — температура достигает выше 40 градусов. Подобные погодные тенденции на днях ожидаются и в Украине. Высокая температура несет значительные риски для организма, особенно если у человека есть проблемы со здоровьем. Обезвоживание и тепловой удар – распространенные проблемы даже у здоровых людей. Однако самая распространенная причина смерти в жару иная.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Больше всего в жару страдают люди с проблемами с сердцем, пишет издание Express. Специалисты отмечают, что основная причина смерти в жару – не тепловой удар или обезвоживание, а сердечная недостаточность. Это разъясняется тем, что в жару организм направляет больше крови к коже, чтоб тело могло отдавать часть тепла.

"Для этого сердце работает сильнее и быстрее. А для пожилых людей или тех, кто имеет уже заболевание, это может просто довести их систему до предела возможностей, что приведет к повышенному риску инсульта, сердечному приступу или сердечной недостаточности", — пишет издание.

Чтобы минимизировать угрозы в жару, специалисты советуют:

Избегать пребывания на солнце, когда оно самое сильное, обычно между 11:00 и 15:00. Если все же приходится выходить на улицу, нужно регулярно наносить солнцезащитный крем с высокой степенью защиты, носить шляпу с широкими полями и искать тень.

Поддерживать прохладу дома: следует держать окна и шторы закрытыми в комнатах, выходящих на солнце днем. Открывайте окна (если это безопасно), когда воздух на улице прохладнее, чем в помещении, например ночью, и старайтесь обеспечить циркуляцию воздуха в вашем доме.

Ограничить любую тяжелую физическую активность или планировать физическую активность на более холодное время суток, например рано утром или вечером.

Избегайте горячих, закрытых помещений, таких как недвижимые автомобили.

Носить свободную светлую одежду из воздухопроницаемых натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Темные цвета и синтетические материалы впитывают и удерживают тепло.

Пить достаточно воды в течение дня, а не только когда чувствуется жажда. Если вы сильно потеете, подумайте о регидратационных напитках, чтобы восполнить потерянные электролиты. Ограничить употребление кофеина и алкоголя, способствующих обезвоживанию.

Сбрызнуть кожу прохладной водой или протрите ее губкой. Также могут помочь холодные компрессы, завернутые в ткань и уложенные под мышки или на шею.

Выключать ненужную электронику. Телевизор, ноутбуки и зарядное устройство выделяют тепло.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как аномальная жара влияет на организм.



