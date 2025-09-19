Гіпертонікам варто забути про цей продукт: його вживання становить загрозу

Сіль — звичний інгредієнт нашого щоденного раціону, який додає смаку стравам та діє як консервант. Але попри свою кулінарну "непомітність", саме вона часто стає причиною проблем із серцево-судинною системою. Надмірне споживання солі пов’язують з підвищенням артеріального тиску.

Як зазначає кардіолог Хорхе Рохас Замаллоа в інтерв’ю виданню Eating Well, сіль не варто повністю демонізувати. Її основний компонент — натрій — виконує важливі функції в організмі: регулює водно-сольовий баланс, передає нервові сигнали та впливає на скорочення м’язів, включно з серцевим м’язом.

Водночас у більшості сучасних продуктів — особливо оброблених та з тривалим терміном зберігання — солі надто багато. Це пов’язано з її роллю як підсилювача смаку та натурального консерванту.

Як натрій впливає на тиск

Останні наукові дослідження показують, що сіль може мати вплив не лише на тиск, але й на загальний енергетичний обмін. Проте при надмірному вживанні вона змушує організм затримувати рідину. У результаті збільшується об’єм крові, що циркулює по судинах, створюючи додатковий тиск на стінки артерій.

"Це підвищує навантаження на серце та судини і підвищує ризик гіпертонії, серцевих хвороб та інсульту", — пояснює дієтологиня Вероніка Раус.

Кардіолог Замаллоа додає, що підвищений тиск, або гіпертонія, діє тихо, але руйнівно. Він може призводити до серцевих нападів, інсультів, серцевої недостатності та ураження нирок.

Водночас повна відмова від солі також несе ризики. Надто низький рівень натрію в організмі може викликати гіпотонію, що проявляється запамороченням, слабкістю, а в окремих випадках — навіть втратою свідомості.

