Родимки на тілі: що призводить до їхнього частого виникнення
Родимки на тілі: що призводить до їхнього частого виникнення

Є 5 факторів, які призводять до частого виникнення родимок

19 вересня 2025, 08:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Родимки з'являються на шкірі в будь-якому віці, і причини виникнення можуть бути різноманітними. Відомо про п'ять основних факторів, які найбільше впливають на їх появу.

Родимки на тілі: що призводить до їхнього частого виникнення

Родимки. Фото: із відкритих джерел

Американська дерматологічна асоціація повідомляє, що родимки можуть з'явитися у будь-кого, але люди зі світлою шкірою мають більше родимок.

У людей зі світлою шкірою менше меланіну – пігменту, який захищає шкіру від сонця. Тоді як у людей з темною шкірою меланіну більше, тому цей додатковий захист від сонця може бути причиною меншої появи родимок.

Деякі фактори можуть збільшити ймовірність виникнення родимок. Наприклад, вплив сонця — УФ-промені змушують меланоцити виробляти більше пігменту для захисту шкіри. Цей новий пігмент може накопичуватися, утворюючи нові родимки.

Ще один фактор – вік. Більшість людей нові родимки з'являються у дитинстві і до 40 років. У людей похилого віку, як правило, менше родимок

Сімейний анамнез. Родимки, як правило, передаються у спадок

Генетика. Певні генетичні мутації можуть підвищити ризик виникнення доброякісних родимок або ризик розвитку меланоми.

Гормональні зміни. На появу родимок може вплинути статеве дозрівання чи вагітність.

Не завжди можна запобігти меланому, але можна знизити ризик. Тому варто дотримуватись таких порад: використовуйте сонцезахисний крем щодня, надягайте капелюх і сорочку з довгими рукавами, коли проводите час на сонці, часто знаходитесь у тіні, надягайте сонцезахисні окуляри, уникайте соляріїв.

Потрібно звернутися до лікаря, якщо вас турбує поява нової або зміна родимки. Меланома на ранній стадії піддається лікуванню.

Американське онкологічне суспільство назвало ознаки, на які слід звернути увагу: нова родимка з'явилася в дорослому віці, змінила колір, форму або розмір, родимка пошкодилася і не гоїться.

Читайте також на порталі "Коментарі" – дерматологи пояснили, як розпізнати небезпечні родимки.



Джерело: https://www.health.com/why-do-i-have-so-many-moles-11748098
