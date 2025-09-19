Родинки на теле: что приводит к их частому возникновению

Родинки появляются на коже в любом возрасте, и причины их возникновения могут быть разнообразными. Известно о пяти основных факторах, которые больше всего влияют на их появление.

Родинки. Фото: из открытых источников

Американская дерматологическая ассоциация сообщает, что родинки могут появиться у любого, но люди со светлой кожей имеют больше родинок.

У людей со светлой кожей меньше меланина — пигмента, который защищает кожу от солнца. Тогда как у людей с темной кожей меланина больше, поэтому эта дополнительная защита от солнца может быть причиной меньшего появления родинок.

Некоторые факторы могут увеличить вероятность возникновения родинок. Например, влияние солнца – УФ-лучи заставляют меланоциты производить больше пигмента для защиты кожи. Этот новый пигмент может скапливаться, образуя новые родинки.

Еще один фактор – возраст. У большинства людей новые родинки появляются в детстве и до 40 лет. У пожилых людей, как правило, меньше родинок

Семейный анамнез. Родинки, как правило, передаются по наследству

Генетика. Определенные генетические мутации могут повысить риск возникновения доброкачественных родинок или риск развития меланомы

Гормональные изменения. На появление родинок может повлиять половое созревание или беременность.

Не всегда возможно предотвратить меланому, но можно снизить риск. Поэтому стоит придерживаться таких советов: используйте солнцезащитный крем ежедневно, надевайте шляпу и рубашку с длинными рукавами, когда проводите время на солнце, часто находитесь в тени, надевайте солнцезащитные очки, избегайте соляриев.

Нужно обратиться к врачу, если вас беспокоит появление новой или изменение родинки. Меланома на ранней стадии поддается лечению.

Американское онкологическое общество назвало признаки, на которые следует обратить внимание: новая родинка появилась во взрослом возрасте, изменила цвет, форму или размер, родинка повредилась и не заживает.

