Гипертоникам следует забыть об этом продукте: его употребление представляет угрозу.

Соль — привычный ингредиент нашего ежедневного рациона, который придает вкус блюдам и действует как консервант. Но, несмотря на свою кулинарную "незаметность", именно она часто становится причиной проблем с сердечно-сосудистой системой. Чрезмерное потребление соли связывают с повышением АД.

Фото: из открытых источников

Как отмечает кардиолог Хорхе Рохас Замаллоа в интервью изданию Eating Well, соль не следует полностью демонизировать. Ее основной компонент – натрий – выполняет важные функции в организме: регулирует водно-солевой баланс, передает нервные сигналы и влияет на сокращение мышц, включая сердечную мышцу.

В то же время в большинстве современных продуктов, особенно обработанных и с длительным сроком хранения, соли слишком много. Это связано с ее ролью как усилителя вкуса и натурального консерванта.

Как натрий влияет на давление

Последние научные исследования показывают, что соль может повлиять не только на давление, но и на общий энергетический обмен. Однако при чрезмерном употреблении она вынуждает организм задерживать жидкость. В результате увеличивается объем крови, циркулирующий по сосудам, создавая дополнительное давление на стенки артерий.

"Это повышает нагрузку на сердце и сосуды и повышает риск гипертонии, сердечных заболеваний и инсульта", — объясняет диетология Вероника Раус.

Кардиолог Замаллоа добавляет, что повышенное давление или гипертония действует тихо, но разрушительно. Он может приводить к сердечным приступам, инсультам, сердечной недостаточности и поражению почек.

В то же время, полный отказ от соли также несет риски. Слишком низкий уровень натрия в организме может вызвать гипотонию, проявляющуюся головокружением, слабостью, а в отдельных случаях даже потерей сознания.

Как уже писали "Комментарии", новые научные исследования, проведенные в Университете Бирмингема, показали, что горячие напитки являются одним из главных источников попадания микропластика в организм человека. По концентрации микрочастиц они значительно превышают как бутилированную, так и водопроводную воду.