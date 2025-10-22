Фармацевт попереджає про шкідливий вплив опалення на здоров'я

З настанням холодів багато українців знову починають жити з ввімкненим центральним опаленням. Однак, за словами фармацевта Ієна Бадда, робота опалювальної системи може стати додатковим фактором погіршення самопочуття.

Фармацевт попереджає, як опалення впливає на здоров’я. Фото з відкритих джерел

Якщо ви належите до 40% людей в Україні, які мають прояви алергій та відповідні захворювання, то ввімкнення опалення може створити шкідливий вплив на ваше здоров'я.

"Коли температура починає падати, і вмикається центральне опалення, багато людей з алергією відчувають, що їхні симптоми погіршуються, навіть якщо рівень пилку на вулиці знижується. Розуміння того, що викликає це у вашому домі, може допомогти вам знати, з чого почати профілактику та полегшення", — стверджує Бадд.

Фармацевт наголошує, що сухе повітря, яке створює опалення, сприяє розпаду екзоскелетів пилових кліщів та їхніх залишків, які стають сильними алергенами. Крім того, забруднені фільтри та вентиляційні канали можуть перетворюватися на "алергенні насоси", розносячи частки пилу по всій оселі.

Особливо ризикують люди з астмою, алергією на пилових кліщів, лупу домашніх тварин або цвіль. Будинки з килимами, важкими шторами та м’якими меблями накопичують більше осілого пилу, що загострює симптоми.

Фахівець рекомендує кілька способів профілактики:

- витирати пил і пилососити під радіаторами перед увімкненням опалення;

- чистити вентиляційні кришки та регулярно змінювати фільтри;

- підтримувати вологість у будинку на рівні 40–50%;

- обмежити використання м’яких меблів, важких штор;

- використовувати чохли, стійкі до пилових кліщів на матрацах і подушках;

- провітрювати приміщення хоча б один раз на день.

"Якщо симптоми все ж з’являються, прості аптечні методи лікування можуть допомогти полегшити реакцію, такі як щоденний прийом антигістамінних таблеток, що не викликають сонливості, назальний спрей для заспокоєння запалення або очні краплі від алергії для усунення подразнення", — додає експерт.

За словами Бадда, більшість проблем виникає не через нові алергени, а через циркуляцію пилу, що осів, коли тепле повітря знову починає рухатися по приміщенню.

