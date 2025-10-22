Фармацевт предупреждает о вредном влиянии отопления на здоровье

Рубрики
С наступлением холодов многие украинцы снова начинают жить с включенным центральным отоплением. Однако, по словам фармацевта Иена Бадда, работа отопительной системы может стать дополнительным фактором ухудшения самочувствия.
Фармацевт предупреждает, как отопление влияет на здоровье. Фото из открытых источников
Если вы относитесь к 40% людей в Украине, имеющих проявления аллергий и соответствующих заболеваний, то включение отопления может оказать вредное влияние на ваше здоровье.
Фармацевт отмечает, что сухой воздух, который создает отопление, способствует распаду экзоскелетов пылевых клещей и их остатков, которые становятся сильными аллергенами. Кроме того, загрязненные фильтры и вентиляционные каналы могут превращаться в "аллергенные насосы", разнося частицы пыли по всему дому.
Особенно рискуют люди с астмой, аллергией на пылевых клещей, перхоть домашних животных или плесень. Дома с коврами, тяжелыми шторами и мягкой мебелью накапливают больше оседлой пыли, что обостряет симптомы.
Специалист рекомендует несколько способов профилактики:
По словам Бадда, большинство проблем возникает не из-за новых аллергенов, а из-за циркуляции осевшей пыли, когда теплый воздух снова начинает двигаться по помещению.
