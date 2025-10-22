Фармацевт предупреждает о вредном влиянии отопления на здоровье

С наступлением холодов многие украинцы снова начинают жить с включенным центральным отоплением. Однако, по словам фармацевта Иена Бадда, работа отопительной системы может стать дополнительным фактором ухудшения самочувствия.

Фармацевт предупреждает, как отопление влияет на здоровье. Фото из открытых источников

Если вы относитесь к 40% людей в Украине, имеющих проявления аллергий и соответствующих заболеваний, то включение отопления может оказать вредное влияние на ваше здоровье.

"Когда температура начинает падать и включается центральное отопление, многие люди с аллергией чувствуют, что их симптомы ухудшаются, даже если уровень пыльцы на улице снижается. Понимание того, что вызывает это в вашем доме, может помочь вам знать, с чего начать профилактику и облегчение", — утверждает Бадд.

Фармацевт отмечает, что сухой воздух, который создает отопление, способствует распаду экзоскелетов пылевых клещей и их остатков, которые становятся сильными аллергенами. Кроме того, загрязненные фильтры и вентиляционные каналы могут превращаться в "аллергенные насосы", разнося частицы пыли по всему дому.

Особенно рискуют люди с астмой, аллергией на пылевых клещей, перхоть домашних животных или плесень. Дома с коврами, тяжелыми шторами и мягкой мебелью накапливают больше оседлой пыли, что обостряет симптомы.

Специалист рекомендует несколько способов профилактики:

— вытирать пыль и пылесосить под радиаторами перед включением отопления;

— чистить вентиляционные крышки и регулярно менять фильтры;

— поддерживать влажность дома на уровне 40–50%;

— ограничить использование мягкой мебели, тяжелых штор;

— использовать чехлы, устойчивые к пылевым клещам на матрасах и подушках;

— проветривать помещение хотя бы раз в день.

"Если симптомы все же появляются, простые аптечные методы лечения могут помочь облегчить реакцию, такие как ежедневный прием антигистаминов, не вызывающих сонливости, назальный спрей для успокоения воспаления или глазные капли от аллергии для устранения раздражения", — добавляет эксперт.

По словам Бадда, большинство проблем возникает не из-за новых аллергенов, а из-за циркуляции осевшей пыли, когда теплый воздух снова начинает двигаться по помещению.

