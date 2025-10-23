Експертка з питань кінця життя розповіла, що насправді відбувається, коли ви помираєте

Смерть — це тема, яку більшість людей уникає. Вона залишається однією з найбільших загадок людського існування, хоча є абсолютно природною його частиною. Щоб зняти страх і табу навколо цієї теми, медсестра хоспісу Сара Голмс із медичного центру Marie Curie UK пояснила, що насправді відбувається з людиною, коли вона помирає.

Що відбувається, коли ми помираємо. Фото з відкритих джерел

Що відбувається з тілом, коли ми починаємо помирати

За словами Голмс, процес смерті — це поступове сповільнення роботи організму, а не миттєвий момент.

"Коли організм сповільнюється, люди стають більш втомленими, більше сплять і їдять менше. Травна система починає відмовлятися, а серцево-судинна система працює слабше", — пояснює експертка.

Шкіра може змінювати колір через зменшення циркуляції крові, а дихання ставати нерівномірним, із довгими паузами між вдихами. Це часто створює враження, що людина вже зробила останній подих, хоча процес ще триває.

"Зрештою дихання та серцебиття зупиняються, а потім і мозок. Але, як правило, це дуже мирний процес. У більшості випадків люди просто "йдуть"", — каже Голмс.

Як швидко настає смерть

Хоча хвороба може тривати місяці, сам момент вмирання зазвичай настає швидко. Коли змінюється дихання, залишається від кількох годин до кількох днів до смерті.

"Я часто нагадую сім’ям, що паліативна допомога — це про життя, а не про смерть. Сама смерть — це короткий момент. Як і народження, акт залишення світу такий же короткий, як і прихід у нього", — пояснює медсестра.

Як прийняти смерть і рухатися далі

Після втрати близької людини багато хто стикається з емоційним шоком і спустошенням. Голмс зазначає, що паліативна допомога не лише полегшує фізичний біль, а й допомагає сім’ям прийняти смерть.

"Одним із найважливіших аспектів догляду за людьми наприкінці життя є допомога людям та їхнім родинам з цим змиритися. У кожного свій шлях до смерті. Хоча деякі вже приймуть свою долю, коли потраплять до хоспісу, іншим все ще важко змиритися з реальністю", — говорить Голмс.

Експертка радить не боятися говорити про смерть і готуватися до неї так само, як ми готуємося до будь-яких важливих етапів життя. За її словами, головна мета паліативної допомоги полягає у тому, щоб дати можливість людині "жити до самого кінця", а саме: сказати те, що важливо, зробити те, що хочеться, і піти з миром.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про ознаки, які свідчать про наближення смерті. Медик назвала ключові симптоми.

Також "Коментарі" писали 7 правил жінки, яка бачила "тисячі смертей".